https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/rusya-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-hakkinda-arama-karari-cikardi-1083479092.html

Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hakkında arama kararı çıkardı

Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hakkında arama kararı çıkardı

Sputnik Türkiye

Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hakkında arama kararı çıkarıldığını duyurdu. Bir arama kararı da eski Devlet Başkanı... 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T15:47+0300

2024-05-04T15:47+0300

2024-05-04T16:06+0300

ukrayna krizi

rusya içişleri bakanlığı

rusya

vladimir zelenskiy

ukrayna

ukrayna ordusu

arama kararı

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Rus İçişleri Bakanlığı, Rusya'ya yönelik saldırı girişimlerinin düzenlenmesinde parmağı bulunan Ukraynalı yetkililerin yakalanması için faaliyetlerini sürdürüyor.Bakanlık, bu faaliyetler kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hakkında arama kararı çıkardı.Bakanlığın açıklamasında Zelenskiy hakkında arama kararının Rusya Ceza Kanunu uyarınca çıkarıldığı vurgulandı.25 Ocak 1978 tarihinde Krivoy Rog kentinde doğan Zelenskiy, 2019 yılında bu yana Ukrayna Devlet Başkanı olarak görev yapıyor.Eski Devlet Başkanı Poroşenko da arananlar listesindeRusya İçişleri Bakanlığı'ndan bir arama kararı da eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko için geldi.2014-2019 yılları arasında devlet başkanlığı koltuğunda oturan Poroşenko hakkındaki arama kararının da Rusya Ceza Kanunu'na istinaden çıkarıldığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231214/rusya-ukrayna-askeri-istihbarat-baskani-budanov-hakkinda-arama-karari-cikartti-1078454013.html

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rusya içişleri bakanlığı, rusya, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna ordusu, arama kararı