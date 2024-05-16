https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/malezya-rusya-ile-turizm-ve-ticaret-konusunda-iliskileri-gelistirmek-istiyor--1083899846.html
Malezya, Rusya ile turizm ve ticaret konusunda ilişkileri geliştirmek istiyor
Malezya, Rusya ile turizm ve ticaret konusunda ilişkileri geliştirmek istiyor
Sputnik Türkiye
KazanForumu2024’te Malezya ve Rusya adlı konferansta ikili ilişkilerin geliştirilmesi için yeni adımlar atılacağı belirtildi. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T17:34+0300
2024-05-16T17:34+0300
2024-05-16T17:34+0300
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islam
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turizm
tarım
ikili ilişkiler
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Tataristan’ın başkenti Kazan’da yapılan konferansta, Rusya-Malezya ikili ilişkilerinin geliştirilmesi üzerine konuşuldu. ‘Uluslararası İslam İleri Araştırmalar Enstitüsü’ adlı kuruluşun Başkanı Maszli Malik, vizelerin karşılıklı kaldırılmasının Malezya’nın isteği olduğunu belirtti.Geçen sene Rusya’dan Malezya’ya yaklaşık 110 bin kişinin geldiğini belirten Malik, ‘karşılıklı vizelerin kaldırılmasıyla’ bu sayının rahat bir şekilde milyonlara çıkabileceğini belirtti. Özellikle Rusya’daki Müslüman kesimlerin ve Malezya’daki Müslüman halkın Rusya’yı ziyaret etmek istediğini belirten Maliz, karşılıklı avantajlar elde edilebileceğini söyledi.Rusya’da hem Müslüman hem de Hristiyanlar kişilerin bir araya barış içinde yaşadığını söyleyen Malik, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/minnihanov-rusya-ve-islam-dunyasi-somurgecilige-karsi-cok-kutupluluktan-yana-tavir-alacak-1083897132.html
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malezya, rusya, islam, müslüman, hristiyan, turizm, tarım, ikili ilişkiler, vize, vize muafiyeti
malezya, rusya, islam, müslüman, hristiyan, turizm, tarım, ikili ilişkiler, vize, vize muafiyeti
Malezya, Rusya ile turizm ve ticaret konusunda ilişkileri geliştirmek istiyor
KazanForumu2024’te Malezya ve Rusya adlı konferansta ikili ilişkilerin geliştirilmesi için yeni adımlar atılacağı belirtildi.
Tataristan’ın başkenti Kazan’da yapılan konferansta, Rusya-Malezya ikili ilişkilerinin geliştirilmesi üzerine konuşuldu.
‘Uluslararası İslam İleri Araştırmalar Enstitüsü’ adlı kuruluşun Başkanı Maszli Malik, vizelerin karşılıklı kaldırılmasının Malezya’nın isteği olduğunu belirtti.
Geçen sene Rusya’dan Malezya’ya yaklaşık 110 bin kişinin geldiğini belirten Malik, ‘karşılıklı vizelerin kaldırılmasıyla’ bu sayının rahat bir şekilde milyonlara çıkabileceğini belirtti. Özellikle Rusya’daki Müslüman kesimlerin ve Malezya’daki Müslüman halkın Rusya’yı ziyaret etmek istediğini belirten Maliz, karşılıklı avantajlar elde edilebileceğini söyledi.
Rusya’da hem Müslüman hem de Hristiyanlar kişilerin bir araya barış içinde yaşadığını söyleyen Malik, şöyle konuştu:
Rusya ve Malezya arasında geliştirilmeyi bekleyen birçok alan var. Öğrenci değişim programları, turizm, tarım, meyve sebze ticareti gibi konuların yanında, benzer kültüre sahip insanlar var. İki ülkenin ilişkilerinin gelişmesinin önemli olduğuna inanıyoruz.