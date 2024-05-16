https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/malezya-rusya-ile-turizm-ve-ticaret-konusunda-iliskileri-gelistirmek-istiyor--1083899846.html

Malezya, Rusya ile turizm ve ticaret konusunda ilişkileri geliştirmek istiyor

Malezya, Rusya ile turizm ve ticaret konusunda ilişkileri geliştirmek istiyor

Sputnik Türkiye

KazanForumu2024’te Malezya ve Rusya adlı konferansta ikili ilişkilerin geliştirilmesi için yeni adımlar atılacağı belirtildi. 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T17:34+0300

2024-05-16T17:34+0300

2024-05-16T17:34+0300

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Tataristan’ın başkenti Kazan’da yapılan konferansta, Rusya-Malezya ikili ilişkilerinin geliştirilmesi üzerine konuşuldu. ‘Uluslararası İslam İleri Araştırmalar Enstitüsü’ adlı kuruluşun Başkanı Maszli Malik, vizelerin karşılıklı kaldırılmasının Malezya’nın isteği olduğunu belirtti.Geçen sene Rusya’dan Malezya’ya yaklaşık 110 bin kişinin geldiğini belirten Malik, ‘karşılıklı vizelerin kaldırılmasıyla’ bu sayının rahat bir şekilde milyonlara çıkabileceğini belirtti. Özellikle Rusya’daki Müslüman kesimlerin ve Malezya’daki Müslüman halkın Rusya’yı ziyaret etmek istediğini belirten Maliz, karşılıklı avantajlar elde edilebileceğini söyledi.Rusya’da hem Müslüman hem de Hristiyanlar kişilerin bir araya barış içinde yaşadığını söyleyen Malik, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/minnihanov-rusya-ve-islam-dunyasi-somurgecilige-karsi-cok-kutupluluktan-yana-tavir-alacak-1083897132.html

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malezya, rusya, islam, müslüman, hristiyan, turizm, tarım, ikili ilişkiler, vize, vize muafiyeti