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‘Rusya ve İslam ülkeleri, siber saldırılara karşı beraber hareket etmeli’
‘Rusya ve İslam ülkeleri, siber saldırılara karşı beraber hareket etmeli’
Sputnik Türkiye
KazanForum2024’te ‘Siber güvenliğin geleceği: Dijital korunma’ konferansı gerçekleştirildi. Konferansta Rusya ve İslam ülkelerinin siber saldırılara karşı... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T10:40+0300
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Tataristan'ın başkenti Kazan'da süren 15. KazanForumu’nda bu yıl öne çıkan konferanslardan birisi de siber güvenlik ve işbirliği oldu. Müslüman ülkelerden ve Rusya’dan IT yetkililerin katıldığı etkinlikte, uluslararası işbirliğinin zayıf olması nedeniyle hem saldırıların önlenmesinin hem de saldırganların cezalandırmanın zorlaştığı belirtilirdi. Buna karşın hackerların çoğunun suç dünyasında beraber çalıştıklarını vurgulayan Malezya’nın Siber Güvenlik Genel Direktörü Dr. Haji Amirudin Abdül Wahab, "İnternetteki iç ve dış tehditlere karşı birleşmeliyiz. Karşımızdaki tehditler iş birliği içerisinde ve sürekli olarak bilgi paylaşımı yapıyorlar. Bizim de KazanForum katılıcımları olarak birbirimize güvenmemiz ve daha fazla bilgi aktarımı yapmamız gerekir" diye konuştu.‘Dijital korsanlığa karşı hiçbir ülke kendini tek başına savunamaz’ICRIAGP Bilgi Güvenliği Komitesi Başkanı Ruslan Abdikalikov, siber korsanlığa karşı ‘kapsamlı bir anlaşmanın’ gerekli olduğunu vurgulayarak, "İnternet aleminde hiçbir ülke – ne kadar güçlü olursa olsun – kendini yeterince koruyamaz ve sürekli saldırılara maruz kalır. Bunun bir sebebi de saldırıları yapan korsanların farklı ülkelerden olması ve asla cezalandırılamamasıdır" ifadesini kullandı.‘IT alanında çalışan sayımızı arttırmalıyız’Kazakistan, Malezya ve Rusya’da dijital saldırılar azalsa da güçlerin artacağını belirten ANO Innopolis Üniversitesi Bilgi Güvenliği Merkezi Başkanı Mihail Seregin, "Saldırı sayısı artsa da planlanan saldırıların gücü ve yoğunluğu artabilir. Bunu engellemenin en önemli yollarından biri ise, IT sektöründeki personel sıkıntımız. Daha fazla uzman yetiştirmeli ve kapasitemizi arttırmalıyız ki saldırılara karşı hazırlıklı olalım" diye konuştu.
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‘Rusya ve İslam ülkeleri, siber saldırılara karşı beraber hareket etmeli’

10:40 16.05.2024
© Sputnik / Владимир АстапковичHaji Amirudin Abdül Wahab
Haji Amirudin Abdül Wahab - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© Sputnik / Владимир Астапкович
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KazanForum2024’te ‘Siber güvenliğin geleceği: Dijital korunma’ konferansı gerçekleştirildi. Konferansta Rusya ve İslam ülkelerinin siber saldırılara karşı birlik olunması tavsiye edildi.
Tataristan'ın başkenti Kazan'da süren 15. KazanForumu’nda bu yıl öne çıkan konferanslardan birisi de siber güvenlik ve işbirliği oldu.
Müslüman ülkelerden ve Rusya’dan IT yetkililerin katıldığı etkinlikte, uluslararası işbirliğinin zayıf olması nedeniyle hem saldırıların önlenmesinin hem de saldırganların cezalandırmanın zorlaştığı belirtilirdi. Buna karşın hackerların çoğunun suç dünyasında beraber çalıştıklarını vurgulayan Malezya’nın Siber Güvenlik Genel Direktörü Dr. Haji Amirudin Abdül Wahab, "İnternetteki iç ve dış tehditlere karşı birleşmeliyiz. Karşımızdaki tehditler iş birliği içerisinde ve sürekli olarak bilgi paylaşımı yapıyorlar. Bizim de KazanForum katılıcımları olarak birbirimize güvenmemiz ve daha fazla bilgi aktarımı yapmamız gerekir" diye konuştu.
© Sputnik / Владимир АстапковичRuslan Abdikalikov
Ruslan Abdikalikov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
Ruslan Abdikalikov
© Sputnik / Владимир Астапкович

‘Dijital korsanlığa karşı hiçbir ülke kendini tek başına savunamaz’

ICRIAGP Bilgi Güvenliği Komitesi Başkanı Ruslan Abdikalikov, siber korsanlığa karşı ‘kapsamlı bir anlaşmanın’ gerekli olduğunu vurgulayarak, "İnternet aleminde hiçbir ülke – ne kadar güçlü olursa olsun – kendini yeterince koruyamaz ve sürekli saldırılara maruz kalır. Bunun bir sebebi de saldırıları yapan korsanların farklı ülkelerden olması ve asla cezalandırılamamasıdır" ifadesini kullandı.

‘IT alanında çalışan sayımızı arttırmalıyız’

Kazakistan, Malezya ve Rusya’da dijital saldırılar azalsa da güçlerin artacağını belirten ANO Innopolis Üniversitesi Bilgi Güvenliği Merkezi Başkanı Mihail Seregin, "Saldırı sayısı artsa da planlanan saldırıların gücü ve yoğunluğu artabilir. Bunu engellemenin en önemli yollarından biri ise, IT sektöründeki personel sıkıntımız. Daha fazla uzman yetiştirmeli ve kapasitemizi arttırmalıyız ki saldırılara karşı hazırlıklı olalım" diye konuştu.
Фестиваль восточной культуры Казанского федерального университета на KAZANFORUM 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
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