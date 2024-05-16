https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/putin-cinpingin-daveti-uzerine-pekine-gitti-1083867683.html

Putin, Cinping'in daveti üzerine Pekin’e gitti

Putin, Cinping'in daveti üzerine Pekin’e gitti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in daveti üzerine Pekin’e gitti. 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T00:41+0300

2024-05-16T00:41+0300

2024-05-16T00:41+0300

dünya

vladimir putin

şi cinping

çin

pekin

yuriy uşakov

ziyaret

harbin

heilongjiang

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov yaptığı açıklamada, Putin’in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine Pekin’e gittiğini, bunun Rus liderin geçen mart ayında yeniden devlet başkanlığına seçilmesinden bu yana ilk yurt dışı ziyareti olduğunu belirtti.İlk gün programının oldukça hareketli geçmesinin beklendiğini belirten Uşakov, Putin ile Şi Jinping arasındaki görüşmelerin dar ve genişletilmiş formatlarda gerçekleşeceğini, üst düzey görüşmelerin ardından tarafların çeşitli anlaşma ve belgeler imzalayacaklarını ve ortak bildiri yayınlanmasından sonra liderlerin basın toplantısı düzenlemeyi planladığını kaydetti.Putin 16 Mayıs'ta Pekin'i, 17 Mayıs'ta ise Heilongjiang Eyaletinin idari merkezi Harbin'i ziyaret edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/putin-cin-haber-ajansina-konustu-ulkelerimiz-birbirine-ayrilmaz-bir-sekilde-kenetlenmistir-1083821965.html

çin

pekin

harbin

heilongjiang

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vladimir putin, şi cinping, çin, pekin, yuriy uşakov, ziyaret, harbin, heilongjiang