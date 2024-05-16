https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/putin-cinpingin-daveti-uzerine-pekine-gitti-1083867683.html
Putin, Cinping'in daveti üzerine Pekin’e gitti
Putin, Cinping'in daveti üzerine Pekin’e gitti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in daveti üzerine Pekin’e gitti. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T00:41+0300
2024-05-16T00:41+0300
2024-05-16T00:41+0300
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vladimir putin
şi cinping
çin
pekin
yuriy uşakov
ziyaret
harbin
heilongjiang
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov yaptığı açıklamada, Putin’in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine Pekin’e gittiğini, bunun Rus liderin geçen mart ayında yeniden devlet başkanlığına seçilmesinden bu yana ilk yurt dışı ziyareti olduğunu belirtti.İlk gün programının oldukça hareketli geçmesinin beklendiğini belirten Uşakov, Putin ile Şi Jinping arasındaki görüşmelerin dar ve genişletilmiş formatlarda gerçekleşeceğini, üst düzey görüşmelerin ardından tarafların çeşitli anlaşma ve belgeler imzalayacaklarını ve ortak bildiri yayınlanmasından sonra liderlerin basın toplantısı düzenlemeyi planladığını kaydetti.Putin 16 Mayıs'ta Pekin'i, 17 Mayıs'ta ise Heilongjiang Eyaletinin idari merkezi Harbin'i ziyaret edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/putin-cin-haber-ajansina-konustu-ulkelerimiz-birbirine-ayrilmaz-bir-sekilde-kenetlenmistir-1083821965.html
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vladimir putin, şi cinping, çin, pekin, yuriy uşakov, ziyaret, harbin, heilongjiang
vladimir putin, şi cinping, çin, pekin, yuriy uşakov, ziyaret, harbin, heilongjiang
Putin, Cinping'in daveti üzerine Pekin’e gitti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in daveti üzerine Pekin’e gitti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov yaptığı açıklamada, Putin’in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine Pekin’e gittiğini, bunun Rus liderin geçen mart ayında yeniden devlet başkanlığına seçilmesinden bu yana ilk yurt dışı ziyareti olduğunu belirtti.
İlk gün programının oldukça hareketli geçmesinin beklendiğini belirten Uşakov, Putin ile Şi Jinping arasındaki görüşmelerin dar ve genişletilmiş formatlarda gerçekleşeceğini, üst düzey görüşmelerin ardından tarafların çeşitli anlaşma ve belgeler imzalayacaklarını ve ortak bildiri yayınlanmasından sonra liderlerin basın toplantısı düzenlemeyi planladığını kaydetti.
Putin 16 Mayıs'ta Pekin'i, 17 Mayıs'ta ise Heilongjiang Eyaletinin idari merkezi Harbin'i ziyaret edecek.