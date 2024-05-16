https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-tiflisteki-protestolara-liderlik-yapan-kisiler-abd-ajanlari-1083884356.html

Rusya: Tiflis’teki protestolara liderlik yapan kişiler ABD ajanları

Rusya: Tiflis’teki protestolara liderlik yapan kişiler ABD ajanları

Sputnik Türkiye

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, sosyal medya platformu X hesabından, Tiflis’teki protestolara Litvanya, Letonya, Estonya ve İzlanda... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T11:43+0300

2024-05-16T11:43+0300

2024-05-16T11:43+0300

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Polyanskiy, “Olağanüstü bir şey yok. Yabancı (ABD) ajanlar yurt dışında Yabancı Ajanlar Yasasına karşı yapılan gösterilere liderlik yapıyor. Hepimiz benzer bir tablonun Ukrayna’da yaşandığını hatırlıyoruz ve nasıl bittiğini ve Ukrayna’nın çıkarlarının nasıl ayaklar altına alındığını biliyoruz. Umarım Gürcüler derslerini almıştır” diye yazdı.Gürcistan parlamentosunda değerlendirilen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı, yıllık gelirlerinin yüzde 20'sinin yabancı fonlardan sağlanması halinde, sivil toplum örgütlerinin ve kitle iletişim araçlarının yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten kuruluşlar siciline kaydedilmesini öngörüyor ve bu kuruluşların yılda bir kez beyanname doldurması gerektiğini zorunlu tutuyor.'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının kabul edilmesine karşı çıkan muhalif aktivistler, STK temsilcileri ve sivil aktivistler söz konusu tasarının Gürcistan'ın dost ve düşmanlarını eşitlediğini ve hatta onları etiketlediğini ek olarak da ülkenin AB'ye entegrasyonunu engellediğini iddia ediyor.Gürcü yetkililer ise ABD, İsrail ve Avustralya'da yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasalar bulunduğunu, AB ve Fransa'nın ise bu tür tasarıları değerlendirdiğinin altını çiziyor. Bu arada söz konusu yasa tasarısının parlamentodaki sürecinde AB ve AB'ye üye ülkeler, ABD, BM, NATO ve Avrupa Konseyi tarafından Gürcistan, tasarıyı reddetmesi yönünde pek çok kez uyarıldı.Letonya, Estonya, İzlanda ve Litvanya dışişleri bakanları, Tiflis'teki protesto gösterisine katıldıLetonya, Estonya, İzlanda ve Litvanya dışişleri bakanları, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ‘Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı" yasasına karşı devam eden protesto gösterisine katıldı.Gürcistan'da AB yanlısı gruplar, parlamentoda 14 Mayıs'ta kabul edilen "yabancı etkinin şeffaflığı olarak ta adlandırılan yasayı protesto etmeyi sürdürürken, Çalışma ziyareti kapsamında Tiflis'te bulunan Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun Reykfjörd Gylfadottir, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ve Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze protesto gösterisine katıldı.Başkent Tiflis'te gece saatlerinde sokağa çıkan binlerce kişi, Gürcistan Parlamentosunda 14 Mayıs'ta "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısının kabul edilmesine yönelik tepkilerini yineledi.Kentin çeşitli sokaklarında yürüyüş yapan göstericiler, daha sonra Parlamento binasının önüne gelerek Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapattı.Yasa karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetten tartışmalı yasayı geri çekmesini istedi.Ellerinde Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) bayraklarını taşıyan göstericiler, yasal düzenlemenin ülkenin AB ile entegrasyonu için bir engel olacağını savundu.Protestolarda Ukrayna bayrağı da görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ab-gurcistani-yine-tehdit-etti-avrupa-birligi-yolunda-olumsuz-etki-yaratacak-1083853389.html

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