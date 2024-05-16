https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-ingilterenin-askeri-atasesini-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1083901600.html

Rusya, İngiltere'nin askeri ataşesini 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya, İngiltere'nin askeri ataşesini 'istenmeyen kişi' ilan etti

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki askeri ataşeyi istenmeyen kişi ilan etti. 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T18:20+0300

2024-05-16T18:20+0300

2024-05-16T18:20+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki savunma ataşesini istenmeyen kişi ilan edildiği ve ataşenin bir hafta içinde Rusya Federasyonu'nu terk etmesinin zaruri olduğu belirtildi.Söz konusu açıklamada, "16 Mayıs'ta, Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği'nin bir temsilcisi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bu ülkenin yetkilileri tarafından Londra'daki Rusya Büyükelçiliği'ndeki savunma ataşesiyle ilgili 8 Mayıs'ta alınan düşmanca ve temelsiz kararla ilgili olarak güçlü bir protesto yapıldı" ifadelerine yer verildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı söz konusu hareketi, 'ikili ilişkilere telafisi mümkün olmayan zararlar veren sarih bir Rusofobik karaktere sahip siyasi amaçlı bir eylem' olarak gördüğünü vurguladı.Belgede, "İngiliz diplomat yukarıdaki karara cevaben, Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Andrian Coghill'in 'istenmeyen kişi' ilan edildiği konusunda bilgilendirilmiştir. Kendisinin bir hafta içinde Rusya Federasyonu topraklarını terk etmesi gerekmektedir" denildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "İngiliz tarafının 8 Mayıs'ta açıkladığı Rusya karşıtı dostane olmayan eylemlerine yönelik tepkimiz bu önlemle bitmemiştir" cümlesine vurgu yapıldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklaması, "Gerilimi tırmandıranlar, misilleme niteliğindeki diğer adımlar konusunda bilgilendirilecektir" cümleleriyle sonlandırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/rusya-disisleri-moskovanin-londranin-son-eylemlerine-yaniti-cok-sert-olacak-1083626228.html

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