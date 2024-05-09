“İngiltere’nin Londra'daki Rusya Büyükelçiliğindeki askeri ataşenin sınır dışı edilmesi ve Rusya’ya ait bazı mülklerin diplomatik statüsünün kaldırılması da dahil olmak üzere 8 Mayıs'ta açıklanan Rusya karşıtı önlemleri haklı çıkarmak için başkentin yakınındaki ticari depolarda çıkan yangında bazı ‘Rus izleri’ bulunduğu yalanını ortaya attı. Ve tüm bunları herhangi bir belge veya somut bir kanıt sunmadan yapıyor.”