https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/rusya-disisleri-moskovanin-londranin-son-eylemlerine-yaniti-cok-sert-olacak-1083626228.html
Rusya Dışişleri: Moskova’nın Londra’nın son eylemlerine yanıtı çok sert olacak
Rusya Dışişleri: Moskova’nın Londra’nın son eylemlerine yanıtı çok sert olacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Rusya askeri ataşesinin sınır dışı edileceği ve Rus gayrimenkullerinin diplomatik statüsünün... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T01:23+0300
2024-05-09T01:23+0300
2024-05-09T01:23+0300
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İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly’in ‘İngiltere’nin Rusya'nın askeri ataşesini sınır dışı edeceği ve Rus gayrimenkullerinin diplomatik statüsünü kaldıracağı’ yönündeki açıklamasını Telegram kanalından değerlendiren Zaharova, Moskova’nın Londra'nın son eylemlerine karşı yanıtının çok sert olacağını belirtti.Zaharova, “Londra'yı, herhangi bir düşmanca eylemin kaçınılmaz olarak orantılı bir karşılık alacağı konusunda defalarca uyardık. Yanıtımız çok sert olacak” ifadelerini kullandı.Moskova'nın, ‘Rusya Federasyonu'nun kötü niyetli eylemlere karıştığı’ yönündeki İngiliz iddialarını son derece sorumsuz ve kategorik olarak kabul edilemez olarak değerlendirdiğini kaydeden Zaharova, şöyle devam etti:Daha önce İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, Londra'nın Rus askeri ataşesini sınır dışı edeceğini, Rusya'ya ait bazı gayrimenkullerin diplomatik statüsünü kaldıracağını ve Rusların diplomatik vize almasına yeni kısıtlamalar getireceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/londra-rus-askeri-ataseyi-sinir-disi-edecek-1083613374.html
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rusya, ingiltere, moskova, londra, askeri ataşe, diplomat, sınırdışı, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
rusya, ingiltere, moskova, londra, askeri ataşe, diplomat, sınırdışı, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
Rusya Dışişleri: Moskova’nın Londra’nın son eylemlerine yanıtı çok sert olacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Rusya askeri ataşesinin sınır dışı edileceği ve Rus gayrimenkullerinin diplomatik statüsünün kaldırılacağını açıklayan Londra’ya yanıtının sert olacağını ifade etti.
İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly’in ‘İngiltere’nin Rusya'nın askeri ataşesini sınır dışı edeceği ve Rus gayrimenkullerinin diplomatik statüsünü kaldıracağı’ yönündeki açıklamasını Telegram kanalından değerlendiren Zaharova, Moskova’nın Londra'nın son eylemlerine karşı yanıtının çok sert olacağını belirtti.
Zaharova, “Londra'yı, herhangi bir düşmanca eylemin kaçınılmaz olarak orantılı bir karşılık alacağı konusunda defalarca uyardık. Yanıtımız çok sert olacak” ifadelerini kullandı.
Moskova'nın, ‘Rusya Federasyonu'nun kötü niyetli eylemlere karıştığı’ yönündeki İngiliz iddialarını son derece sorumsuz ve kategorik olarak kabul edilemez olarak değerlendirdiğini kaydeden Zaharova, şöyle devam etti:
“İngiltere’nin Londra'daki Rusya Büyükelçiliğindeki askeri ataşenin sınır dışı edilmesi ve Rusya’ya ait bazı mülklerin diplomatik statüsünün kaldırılması da dahil olmak üzere 8 Mayıs'ta açıklanan Rusya karşıtı önlemleri haklı çıkarmak için başkentin yakınındaki ticari depolarda çıkan yangında bazı ‘Rus izleri’ bulunduğu yalanını ortaya attı. Ve tüm bunları herhangi bir belge veya somut bir kanıt sunmadan yapıyor.”
Daha önce İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, Londra'nın Rus askeri ataşesini sınır dışı edeceğini, Rusya'ya ait bazı gayrimenkullerin diplomatik statüsünü kaldıracağını ve Rusların diplomatik vize almasına yeni kısıtlamalar getireceğini ifade etmişti.