https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rus-akademisyen-avrupanin-en-buyuk-islam-ulkesi-nufus-olarak-rusyadir-1083888838.html
Rus Akademisyen: Avrupa’nın en büyük İslam ülkesi nüfus olarak Rusya’dır
Rus Akademisyen: Avrupa’nın en büyük İslam ülkesi nüfus olarak Rusya’dır
Sputnik Türkiye
KazanForum2024’te gerçekleştirilen ‘Rusya’da İslami Eğitim’ konferansında konuşan Rus akademisyen Vladimir Morozov, Avrupa’nın en büyük İslam ülkesinin 25... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T13:38+0300
2024-05-16T13:38+0300
2024-05-16T13:38+0300
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MGIMO Üniversitesi’nden Doçent Vladimir Morozov, Kazan’da gerçekleşen ‘Rusya – İslam ülkeleri’ buluşmasında Rusya ve İslam’ı anlattı. Morozov, Avrupa’nın en büyük ülkesinin 25 milyon Müslüman vatandaş nüfusuyla Rusya olduğunu söyledi. Bu bilgiyi söylediğinde herkesin şaşırdığını aktaran Morozov, Türkiye’nin sadece Avrupa kıtasındaki kısmının dikkate alındığı için ikinci sırada olduğunu iddia etti.İslam'ın Rusya topraklarında oldukça eski bir din olduğunu, Kafkaslar’da 7’inci yüzyıldan beri İslam dininin bulunduğunu söyleyen Morozov, farklı kültürlerin Rusya’yı güçlendirdiğini ve farklı kültür ve ülkelerle iletişim kurma yolunu açtığını vurguladı.Sadece 2023 yılında 6 milyon kişinin Rusya’ya iş amaçlı geldiğini vurgulayan Morozov, bu kişilerin arasında Müslüman nüfusunun oranının yüksek olduğunu ve iş olanaklarının da git gide arttığını söyledi.Arapça öğrenimine ilgi artıyorRusya’da son yıllarda akademik seviyede Arapça diline ilginin arttığını söyleyen Doçent, birçok İslam ülkesinden uzmanların Rusya’ya Arapça öğretmek için geldiğini ve özellikle de MGIMO Üniversitesi’nde birçok Arapça ders bulunduğunu belirtti.Foruma katılan ülkelerle İslami çalışma grubu oluşturulmalıRadikal hareketlerin dünyada ve İslam coğrafyasında arttığını vurgulayan Morozov, Rusya ve Orta Asya’daki radikalizmi engellemek için beraber çalıştıklarını söyledi. Ortadoğu’nun hala büyük krizlere gebe olduğunu söyleyen Rus akademisyen, İslam dünyasını daha iyi anlamak adına KazanForum’a katılan ülkelerle İslami çalışma grubu oluşturmayı önerdi.Morozov, eğitim kurumunda üçüncü dil olarak Türkçe öğretildiğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-ve-islam-ulkeleri-siber-saldirilara-karsi-beraber-hareket-etmeli-1083880935.html
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rusya, tataristan, tataristan cumhuriyeti, kazan, islam, 'rusya-islam alemi' uluslararası ekonomi forumu, türkiye, türkçe
rusya, tataristan, tataristan cumhuriyeti, kazan, islam, 'rusya-islam alemi' uluslararası ekonomi forumu, türkiye, türkçe
Rus Akademisyen: Avrupa’nın en büyük İslam ülkesi nüfus olarak Rusya’dır
KazanForum2024’te gerçekleştirilen ‘Rusya’da İslami Eğitim’ konferansında konuşan Rus akademisyen Vladimir Morozov, Avrupa’nın en büyük İslam ülkesinin 25 milyon Müslüman nüfus ile Rusya olduğunu söyledi.
MGIMO Üniversitesi’nden Doçent Vladimir Morozov, Kazan’da gerçekleşen ‘Rusya – İslam ülkeleri’ buluşmasında Rusya ve İslam’ı anlattı.
Morozov, Avrupa’nın en büyük ülkesinin 25 milyon Müslüman vatandaş nüfusuyla Rusya olduğunu söyledi. Bu bilgiyi söylediğinde herkesin şaşırdığını aktaran Morozov, Türkiye’nin sadece Avrupa kıtasındaki kısmının dikkate alındığı için ikinci sırada olduğunu iddia etti.
İslam'ın Rusya topraklarında oldukça eski bir din olduğunu, Kafkaslar’da 7’inci yüzyıldan beri İslam dininin bulunduğunu söyleyen Morozov, farklı kültürlerin Rusya’yı güçlendirdiğini ve farklı kültür ve ülkelerle iletişim kurma yolunu açtığını vurguladı.
Sadece 2023 yılında 6 milyon kişinin Rusya’ya iş amaçlı geldiğini vurgulayan Morozov, bu kişilerin arasında Müslüman nüfusunun oranının yüksek olduğunu ve iş olanaklarının da git gide arttığını söyledi.
Arapça öğrenimine ilgi artıyor
Rusya’da son yıllarda akademik seviyede Arapça diline ilginin arttığını söyleyen Doçent, birçok İslam ülkesinden uzmanların Rusya’ya Arapça öğretmek için geldiğini ve özellikle de MGIMO Üniversitesi’nde birçok Arapça ders bulunduğunu belirtti.
Foruma katılan ülkelerle İslami çalışma grubu oluşturulmalı
Radikal hareketlerin dünyada ve İslam coğrafyasında arttığını vurgulayan Morozov, Rusya ve Orta Asya’daki radikalizmi engellemek için beraber çalıştıklarını söyledi.
Ortadoğu’nun hala büyük krizlere gebe olduğunu söyleyen Rus akademisyen, İslam dünyasını daha iyi anlamak adına KazanForum’a katılan ülkelerle İslami çalışma grubu oluşturmayı önerdi.
Morozov, eğitim kurumunda üçüncü dil olarak Türkçe öğretildiğini de sözlerine ekledi.