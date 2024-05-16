Plan sunuldu: ABD ordusu Nijer'den çekilecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını Harkov’daki durumu değerlendirdi: Yardımlar zamanında ulaşacak mı?
07:09
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rus gazına ihtiyacı yeniden kanıtlandı
07:23
3 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme talep eden işletmelere uyarı
07:35
3 dk
SESLİ HABER
Fransız Monde gazetesi: ABD’nin yardımları yeterli değil
07:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
SESLİ HABER
Futbol dünyasını sarsan iddia: İkiz kardeşi onun yerine oynadı
08:10
2 dk
SESLİ HABER
UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural
08:22
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin tasarruf tedbirleri karnesi: Başarı şansı var mı?
08:36
4 dk
SESLİ HABER
Gürcistan’dan Batı’ya: Kimse engelleyemez
08:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
UAD, İsrail’e karşı yeni tedbirleri görüşecek
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ersin Kula: İktidar da muhalefet de taksi lobisini destekleyen bir yapıya sahip
12:06
82 dk
HABER MASASI
Öğretmene yönelik şiddetin altında yatan sebepler neler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Ekşi Sözlük'ün kurucusu'ndan 'Sokak Kodcusu' kitabı: İmkansızlıklara karşı pratik çözümler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Türkiye'nin yenilenebilir enerji projeleri ne durumda? Yapay zekanın sektördeki etkileri neler?
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD geçici limanla Doğu Akdeniz’de 3+1’i aktifleştirirken, Süveyş çıkışının kontrolünü sağlıyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Korkutan tablo: Uyuşturucu ve silah kaynaklı 100 bin çocuk ebeveynlerinden birini kaybetti
17:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Vladimir Putin: Ülkelerimiz kenetlenmiştir
18:15
4 dk
SESLİ HABER
Öğretmenlere yönelik yeni disiplin hükümleri geliyor
18:26
3 dk
SESLİ HABER
Rusya-İslam Alemi Kazan Forumu başladı
18:35
3 dk
TARİHTE BUGÜN
'Vatanperver Hasan Tahsin' 105 yıl önce bugün şehit edildi
18:46
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Japonya'da gizemli virüs: Doku ölümüne neden olabiliyor
19:15
2 dk
SESLİ HABER
AB’den Filistin itirafı
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği, 'influencer'lar' ile görüşecek
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Doğum oranı düşük ve en yüksek iller açıklandı
19:49
5 dk
SESLİ HABER
TÜİK istatistiklerle aile raporunu açıkladı
20:07
10 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den İspanya ve Portekiz kararı
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Rus varlıklarına el konulması konusunda görüş ayrılığı
20:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Doğum hızı 1965'ten beri en düşük seviyede
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Bireysel silahlanmada Türkiye nerede?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Kamuda tasarruf uygulamaları: Memurlar ne diyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/plan-sunuldu-abd-ordusu-nijerden-cekilecek-1083900769.html
Plan sunuldu: ABD ordusu Nijer'den çekilecek
Plan sunuldu: ABD ordusu Nijer'den çekilecek
Sputnik Türkiye
Nijer askeri hükümeti, üst düzey ABD'li yetkililerden oluşan bir heyetin Amerikan güçlerinin Nijer'den çekilmesi için bir taslak plan sunduğunu duyurdu. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T17:59+0300
2024-05-16T17:59+0300
dünya
nijer
lamine zeine
abd
abd üssü
afrika
batı afrika
rusya
iran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082907946_0:61:1201:736_1920x0_80_0_0_04ad7d93607bd596380ab72f21d74cc4.png
Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamaya göre planı sunan heyette Savunma Bakan Yardımcısı Christopher Maier ve ABD Savunma Bakanlığı Ortak Kuvvet Geliştirme Direktörü Dagvin Anderson da yer aldı.Toplantı, Nijerli yetkililerin bin ABD askeri ve sivil yüklenicinin Sahel bölgesinde on yıldan fazla bir süredir terörle mücadele operasyonları yürütmesine izin veren bir savunma anlaşmasını feshetmesinden iki ay sonra gerçekleşti.Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Niamey'in ABD ile askeri ilişkileri kesme kararına gerekçe olarak Pentagon yetkililerinin tehdit iddialarını gösterdi.Zeine Mart ayında güvenlik anlaşmasının yenilenmesini müzakere etmek üzere Niamey'de bulunan Dışişleri Bakanlığı'nın Afrika İşlerinden Sorumlu Üst Düzey Yetkilisi Mary Catherine Phee'nin de aralarında bulunduğu üst düzey bir ABD heyetinin Nijer'in hangi ülkelerle ortak olması gerektiğini dikte etmeye çalıştığını söylemişti.Zeine, Phee'nin ayrıca Nijer'in ABD'yi güvenlik ortağı olarak tutmak istiyorsa Rusya ile ilişkilerini geliştirmemesi konusunda uyardığını ve Niamey'in İran'a uranyum satmak için bir anlaşma yapması halinde yaptırım uygulamakla tehdit ettiğini de sözlerine eklemişti.ABD, Fransa ve diğer AB müttefiklerine katılarak Nijer'e yapılan yardımları askıya almış ve ülke ordusuna verilen askeri desteği de azaltmıştı.Nijer'in yeni yönetimi Washington ile yapılan savunma anlaşmasını iptal etme kararını 'tarihi' bir hamle olarak nitelendirdi.Hükümet, Washington'un önerdiği çekilme planının 'bu çekilmenin mümkün olan en iyi koşullarda gerçekleşmesini sağlamak, düzeni, güvenliği ve belirlenen son tarihlere uyumu garanti altına almak için Nijerli askeri uzmanlarla derinlemesine tartışmalara konu olacağını' söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/nijer-basbakani-rusya-ve-iran-ile-iliskiler-kurmamamiz-konusunda-abd-tarafindan-tehdit-edildik-1083797707.html
nijer
batı afrika
rusya
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082907946_70:0:1130:795_1920x0_80_0_0_02c7cbc099ee70281fafffacb2d00731.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nijer, lamine zeine, abd, abd üssü, afrika, batı afrika, rusya, iran
nijer, lamine zeine, abd, abd üssü, afrika, batı afrika, rusya, iran

Plan sunuldu: ABD ordusu Nijer'den çekilecek

17:59 16.05.2024
Nijer asker
Nijer asker - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
Abone ol
Nijer askeri hükümeti, üst düzey ABD'li yetkililerden oluşan bir heyetin Amerikan güçlerinin Nijer'den çekilmesi için bir taslak plan sunduğunu duyurdu.
Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamaya göre planı sunan heyette Savunma Bakan Yardımcısı Christopher Maier ve ABD Savunma Bakanlığı Ortak Kuvvet Geliştirme Direktörü Dagvin Anderson da yer aldı.
Toplantı, Nijerli yetkililerin bin ABD askeri ve sivil yüklenicinin Sahel bölgesinde on yıldan fazla bir süredir terörle mücadele operasyonları yürütmesine izin veren bir savunma anlaşmasını feshetmesinden iki ay sonra gerçekleşti.
Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Niamey'in ABD ile askeri ilişkileri kesme kararına gerekçe olarak Pentagon yetkililerinin tehdit iddialarını gösterdi.
Zeine Mart ayında güvenlik anlaşmasının yenilenmesini müzakere etmek üzere Niamey'de bulunan Dışişleri Bakanlığı'nın Afrika İşlerinden Sorumlu Üst Düzey Yetkilisi Mary Catherine Phee'nin de aralarında bulunduğu üst düzey bir ABD heyetinin Nijer'in hangi ülkelerle ortak olması gerektiğini dikte etmeye çalıştığını söylemişti.
Zeine, Phee'nin ayrıca Nijer'in ABD'yi güvenlik ortağı olarak tutmak istiyorsa Rusya ile ilişkilerini geliştirmemesi konusunda uyardığını ve Niamey'in İran'a uranyum satmak için bir anlaşma yapması halinde yaptırım uygulamakla tehdit ettiğini de sözlerine eklemişti.
ABD, Fransa ve diğer AB müttefiklerine katılarak Nijer'e yapılan yardımları askıya almış ve ülke ordusuna verilen askeri desteği de azaltmıştı.
Nijer'in yeni yönetimi Washington ile yapılan savunma anlaşmasını iptal etme kararını 'tarihi' bir hamle olarak nitelendirdi.
Hükümet, Washington'un önerdiği çekilme planının 'bu çekilmenin mümkün olan en iyi koşullarda gerçekleşmesini sağlamak, düzeni, güvenliği ve belirlenen son tarihlere uyumu garanti altına almak için Nijerli askeri uzmanlarla derinlemesine tartışmalara konu olacağını' söyledi.
Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
DÜNYA
Nijer Başbakanı: Rusya ve İran ile ilişkiler kurmamamız konusunda ABD tarafından tehdit edildik
14 Mayıs, 16:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала