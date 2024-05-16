https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/plan-sunuldu-abd-ordusu-nijerden-cekilecek-1083900769.html
Plan sunuldu: ABD ordusu Nijer'den çekilecek
Plan sunuldu: ABD ordusu Nijer'den çekilecek
Sputnik Türkiye
Nijer askeri hükümeti, üst düzey ABD'li yetkililerden oluşan bir heyetin Amerikan güçlerinin Nijer'den çekilmesi için bir taslak plan sunduğunu duyurdu. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T17:59+0300
2024-05-16T17:59+0300
2024-05-16T17:59+0300
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Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamaya göre planı sunan heyette Savunma Bakan Yardımcısı Christopher Maier ve ABD Savunma Bakanlığı Ortak Kuvvet Geliştirme Direktörü Dagvin Anderson da yer aldı.Toplantı, Nijerli yetkililerin bin ABD askeri ve sivil yüklenicinin Sahel bölgesinde on yıldan fazla bir süredir terörle mücadele operasyonları yürütmesine izin veren bir savunma anlaşmasını feshetmesinden iki ay sonra gerçekleşti.Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Niamey'in ABD ile askeri ilişkileri kesme kararına gerekçe olarak Pentagon yetkililerinin tehdit iddialarını gösterdi.Zeine Mart ayında güvenlik anlaşmasının yenilenmesini müzakere etmek üzere Niamey'de bulunan Dışişleri Bakanlığı'nın Afrika İşlerinden Sorumlu Üst Düzey Yetkilisi Mary Catherine Phee'nin de aralarında bulunduğu üst düzey bir ABD heyetinin Nijer'in hangi ülkelerle ortak olması gerektiğini dikte etmeye çalıştığını söylemişti.Zeine, Phee'nin ayrıca Nijer'in ABD'yi güvenlik ortağı olarak tutmak istiyorsa Rusya ile ilişkilerini geliştirmemesi konusunda uyardığını ve Niamey'in İran'a uranyum satmak için bir anlaşma yapması halinde yaptırım uygulamakla tehdit ettiğini de sözlerine eklemişti.ABD, Fransa ve diğer AB müttefiklerine katılarak Nijer'e yapılan yardımları askıya almış ve ülke ordusuna verilen askeri desteği de azaltmıştı.Nijer'in yeni yönetimi Washington ile yapılan savunma anlaşmasını iptal etme kararını 'tarihi' bir hamle olarak nitelendirdi.Hükümet, Washington'un önerdiği çekilme planının 'bu çekilmenin mümkün olan en iyi koşullarda gerçekleşmesini sağlamak, düzeni, güvenliği ve belirlenen son tarihlere uyumu garanti altına almak için Nijerli askeri uzmanlarla derinlemesine tartışmalara konu olacağını' söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/nijer-basbakani-rusya-ve-iran-ile-iliskiler-kurmamamiz-konusunda-abd-tarafindan-tehdit-edildik-1083797707.html
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nijer, lamine zeine, abd, abd üssü, afrika, batı afrika, rusya, iran
nijer, lamine zeine, abd, abd üssü, afrika, batı afrika, rusya, iran
Plan sunuldu: ABD ordusu Nijer'den çekilecek
Nijer askeri hükümeti, üst düzey ABD'li yetkililerden oluşan bir heyetin Amerikan güçlerinin Nijer'den çekilmesi için bir taslak plan sunduğunu duyurdu.
Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamaya göre planı sunan heyette Savunma Bakan Yardımcısı Christopher Maier ve ABD Savunma Bakanlığı Ortak Kuvvet Geliştirme Direktörü Dagvin Anderson da yer aldı.
Toplantı, Nijerli yetkililerin bin ABD askeri ve sivil yüklenicinin Sahel bölgesinde on yıldan fazla bir süredir terörle mücadele operasyonları yürütmesine izin veren bir savunma anlaşmasını feshetmesinden iki ay sonra gerçekleşti.
Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Niamey'in ABD ile askeri ilişkileri kesme kararına gerekçe olarak Pentagon yetkililerinin tehdit iddialarını gösterdi.
Zeine
Mart ayında güvenlik anlaşmasının yenilenmesini müzakere etmek üzere Niamey'de bulunan Dışişleri Bakanlığı'nın Afrika İşlerinden Sorumlu Üst Düzey Yetkilisi Mary Catherine Phee
'nin de aralarında bulunduğu üst düzey bir ABD heyetinin Nijer'in hangi ülkelerle ortak olması gerektiğini dikte etmeye çalıştığını söylemişti
.
Zeine, Phee'nin ayrıca Nijer'in ABD'yi güvenlik ortağı olarak tutmak istiyorsa Rusya ile ilişkilerini geliştirmemesi konusunda uyardığını ve Niamey'in İran'a uranyum satmak için bir anlaşma yapması halinde yaptırım uygulamakla tehdit ettiğini de sözlerine eklemişti.
ABD, Fransa ve diğer AB müttefiklerine katılarak Nijer'e yapılan yardımları askıya almış ve ülke ordusuna verilen askeri desteği de azaltmıştı.
Nijer'in yeni yönetimi Washington ile yapılan savunma anlaşmasını iptal etme kararını 'tarihi' bir hamle olarak nitelendirdi.
Hükümet, Washington'un önerdiği çekilme planının 'bu çekilmenin mümkün olan en iyi koşullarda gerçekleşmesini sağlamak, düzeni, güvenliği ve belirlenen son tarihlere uyumu garanti altına almak için Nijerli askeri uzmanlarla derinlemesine tartışmalara konu olacağını' söyledi.