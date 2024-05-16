https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/muhsin-senturk-yargitay-cumhuriyet-bassavcisi-olarak-secildi-1083867309.html
Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçildi
Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçildi
Sputnik Türkiye
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk'ü seçti. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T00:29+0300
2024-05-16T00:29+0300
2024-05-16T00:30+0300
türkiye
muhsin şentürk
resmi gazete
recep tayyip erdoğan
karar
karar
karar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_bc22baacd9cd6f5fbcfd32bb5d02944b.jpg
Cumhurbaşkanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk’ün seçilmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154. ve 2 bin 797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 30 ve 32. maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ailenin-korunmasi-ve-guclendirilmesine-yonelik-cumhurbaskanligi-genelgesi-resmi-gazetede-1083817788.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_54586e78c80d132ff1a2cceedffeccce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
muhsin şentürk, resmi gazete, recep tayyip erdoğan, karar, karar, karar
muhsin şentürk, resmi gazete, recep tayyip erdoğan, karar, karar, karar
Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçildi
00:29 16.05.2024 (güncellendi: 00:30 16.05.2024)
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk'ü seçti.
Cumhurbaşkanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk’ün seçilmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154. ve 2 bin 797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 30 ve 32. maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi.