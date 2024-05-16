https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/muhsin-senturk-yargitay-cumhuriyet-bassavcisi-olarak-secildi-1083867309.html

Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçildi

Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçildi

Sputnik Türkiye

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk'ü seçti. 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T00:29+0300

2024-05-16T00:29+0300

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türkiye

muhsin şentürk

resmi gazete

recep tayyip erdoğan

karar

karar

karar

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Cumhurbaşkanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk’ün seçilmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154. ve 2 bin 797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 30 ve 32. maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ailenin-korunmasi-ve-guclendirilmesine-yonelik-cumhurbaskanligi-genelgesi-resmi-gazetede-1083817788.html

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