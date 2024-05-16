Otoyol ve köprülerin ardından fiyatlar peş peşe artıyor: Avrasya Tüneli geçişlerine de zam geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını Harkov’daki durumu değerlendirdi: Yardımlar zamanında ulaşacak mı?
07:09
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rus gazına ihtiyacı yeniden kanıtlandı
07:23
3 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme talep eden işletmelere uyarı
07:35
3 dk
SESLİ HABER
Fransız Monde gazetesi: ABD’nin yardımları yeterli değil
07:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
SESLİ HABER
Futbol dünyasını sarsan iddia: İkiz kardeşi onun yerine oynadı
08:10
2 dk
SESLİ HABER
UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural
08:22
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin tasarruf tedbirleri karnesi: Başarı şansı var mı?
08:36
4 dk
SESLİ HABER
Gürcistan’dan Batı’ya: Kimse engelleyemez
08:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
UAD, İsrail’e karşı yeni tedbirleri görüşecek
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ersin Kula: İktidar da muhalefet de taksi lobisini destekleyen bir yapıya sahip
12:06
82 dk
HABER MASASI
Öğretmene yönelik şiddetin altında yatan sebepler neler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Türkiye'nin yenilenebilir enerji projeleri ne durumda? Yapay zekanın sektördeki etkileri neler?
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Korkutan tablo: Uyuşturucu ve silah kaynaklı 100 bin çocuk ebeveynlerinden birini kaybetti
17:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Vladimir Putin: Ülkelerimiz kenetlenmiştir
18:15
4 dk
SESLİ HABER
Öğretmenlere yönelik yeni disiplin hükümleri geliyor
18:26
3 dk
SESLİ HABER
Rusya-İslam Alemi Kazan Forumu başladı
18:35
3 dk
TARİHTE BUGÜN
'Vatanperver Hasan Tahsin' 105 yıl önce bugün şehit edildi
18:46
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Japonya'da gizemli virüs: Doku ölümüne neden olabiliyor
19:15
2 dk
SESLİ HABER
AB’den Filistin itirafı
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği, 'influencer'lar' ile görüşecek
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Doğum oranı düşük ve en yüksek iller açıklandı
19:49
5 dk
SESLİ HABER
TÜİK istatistiklerle aile raporunu açıkladı
20:07
10 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den İspanya ve Portekiz kararı
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Rus varlıklarına el konulması konusunda görüş ayrılığı
20:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Doğum hızı 1965'ten beri en düşük seviyede
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/otoyol-ve-koprulerin-ardindan-fiyatlar-pes-pese-artiyor-avrasya-tuneli-gecislerine-zam-geldi-1083881347.html
Otoyol ve köprülerin ardından fiyatlar peş peşe artıyor: Avrasya Tüneli geçişlerine de zam geldi
Otoyol ve köprülerin ardından fiyatlar peş peşe artıyor: Avrasya Tüneli geçişlerine de zam geldi
Sputnik Türkiye
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 40'lık bir zam getirildi. Bu zamla birlikte otomobil kullanıcıları, Avrasya Tüneli'nden geçişlerde artık 112 lira... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T10:57+0300
2024-05-16T11:11+0300
zam
ekonomi
avrasya
avrasya tüneli
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
fiyat artırımı
fiyat listesi
otoyol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103200/51/1032005182_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1db9d0fe37a3a13d9ee8989ff5c6dc32.jpg
Köprü ve otoyollara yapılan zammın ardından bir artış da Avrasya Tüneli için geldi. Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine yüzde 40 zam yapıldı.Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye çıktı.Minibüsler için ise geçiş fiyatı 120 TL'den 168 TL'ye yükseldi. Motosikletler için de geçiş fiyatı 31,20 TL'den 41,7 TL'ye çıktı.Geçtiğimiz gün yapılan artış ile de İstanbul'da 15 Temmuz ve FSM köprülerinde otomobiller için tek yön geçiş 24 lira olmuştu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden ise geçiş ücreti 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 290 TL’den 399 TL’ye çıktı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapılan zamların enflasyona etkisinin yüzde 0,05 puan olduğunu açıklamıştı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yönelik, "Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/bakan-isikhan-sinyali-reform-niteliginde-olacak-diyerek-acikladi-emeklilere-kismi-refah-payi-1083875200.html
avrasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103200/51/1032005182_295:0:1495:900_1920x0_80_0_0_f8fcd3038e6023e3eeb4d9623dae74b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrasya tüneli borç ödeme, avrasya tüneli zam, avrasya tüneli ücreti 2024
avrasya tüneli borç ödeme, avrasya tüneli zam, avrasya tüneli ücreti 2024

Otoyol ve köprülerin ardından fiyatlar peş peşe artıyor: Avrasya Tüneli geçişlerine de zam geldi

10:57 16.05.2024 (güncellendi: 11:11 16.05.2024)
© AAAvrasya Tüneli
Avrasya Tüneli - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© AA
Abone ol
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 40'lık bir zam getirildi. Bu zamla birlikte otomobil kullanıcıları, Avrasya Tüneli'nden geçişlerde artık 112 lira ödeyecek. İşte 2024 yılı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nin güncel geçiş ücretleri...
Köprü ve otoyollara yapılan zammın ardından bir artış da Avrasya Tüneli için geldi. Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine yüzde 40 zam yapıldı.
Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye çıktı.
Minibüsler için ise geçiş fiyatı 120 TL'den 168 TL'ye yükseldi. Motosikletler için de geçiş fiyatı 31,20 TL'den 41,7 TL'ye çıktı.
Geçtiğimiz gün yapılan artış ile de İstanbul'da 15 Temmuz ve FSM köprülerinde otomobiller için tek yön geçiş 24 lira olmuştu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden ise geçiş ücreti 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 290 TL’den 399 TL’ye çıktı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapılan zamların enflasyona etkisinin yüzde 0,05 puan olduğunu açıklamıştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yönelik, "Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı." dedi.
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
EKONOMİ
Bakan Işıkhan sinyali verdi: 'Reform niteliğinde olacak, emeklilere 'kısmi' refah payı yolda'
08:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала