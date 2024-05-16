https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/otoyol-ve-koprulerin-ardindan-fiyatlar-pes-pese-artiyor-avrasya-tuneli-gecislerine-zam-geldi-1083881347.html
Otoyol ve köprülerin ardından fiyatlar peş peşe artıyor: Avrasya Tüneli geçişlerine de zam geldi
Otoyol ve köprülerin ardından fiyatlar peş peşe artıyor: Avrasya Tüneli geçişlerine de zam geldi
Sputnik Türkiye
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 40'lık bir zam getirildi. Bu zamla birlikte otomobil kullanıcıları, Avrasya Tüneli'nden geçişlerde artık 112 lira... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T10:57+0300
2024-05-16T10:57+0300
2024-05-16T11:11+0300
zam
ekonomi
avrasya
avrasya tüneli
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
fiyat artırımı
fiyat listesi
otoyol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103200/51/1032005182_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1db9d0fe37a3a13d9ee8989ff5c6dc32.jpg
Köprü ve otoyollara yapılan zammın ardından bir artış da Avrasya Tüneli için geldi. Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine yüzde 40 zam yapıldı.Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye çıktı.Minibüsler için ise geçiş fiyatı 120 TL'den 168 TL'ye yükseldi. Motosikletler için de geçiş fiyatı 31,20 TL'den 41,7 TL'ye çıktı.Geçtiğimiz gün yapılan artış ile de İstanbul'da 15 Temmuz ve FSM köprülerinde otomobiller için tek yön geçiş 24 lira olmuştu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden ise geçiş ücreti 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 290 TL’den 399 TL’ye çıktı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapılan zamların enflasyona etkisinin yüzde 0,05 puan olduğunu açıklamıştı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yönelik, "Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/bakan-isikhan-sinyali-reform-niteliginde-olacak-diyerek-acikladi-emeklilere-kismi-refah-payi-1083875200.html
avrasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103200/51/1032005182_295:0:1495:900_1920x0_80_0_0_f8fcd3038e6023e3eeb4d9623dae74b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrasya tüneli borç ödeme, avrasya tüneli zam, avrasya tüneli ücreti 2024
avrasya tüneli borç ödeme, avrasya tüneli zam, avrasya tüneli ücreti 2024
Otoyol ve köprülerin ardından fiyatlar peş peşe artıyor: Avrasya Tüneli geçişlerine de zam geldi
10:57 16.05.2024 (güncellendi: 11:11 16.05.2024)
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 40'lık bir zam getirildi. Bu zamla birlikte otomobil kullanıcıları, Avrasya Tüneli'nden geçişlerde artık 112 lira ödeyecek. İşte 2024 yılı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nin güncel geçiş ücretleri...
Köprü ve otoyollara yapılan zammın ardından bir artış da Avrasya Tüneli için geldi. Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine yüzde 40 zam yapıldı.
Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye çıktı.
Minibüsler için ise geçiş fiyatı 120 TL'den 168 TL'ye yükseldi. Motosikletler için de geçiş fiyatı 31,20 TL'den 41,7 TL'ye çıktı.
Geçtiğimiz gün yapılan artış ile de İstanbul'da 15 Temmuz ve FSM köprülerinde otomobiller için tek yön geçiş 24 lira olmuştu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden ise geçiş ücreti 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 290 TL’den 399 TL’ye çıktı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapılan zamların enflasyona etkisinin yüzde 0,05 puan olduğunu açıklamıştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yönelik, "Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı." dedi.