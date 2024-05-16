https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/otoyol-ve-koprulerin-ardindan-fiyatlar-pes-pese-artiyor-avrasya-tuneli-gecislerine-zam-geldi-1083881347.html

Otoyol ve köprülerin ardından fiyatlar peş peşe artıyor: Avrasya Tüneli geçişlerine de zam geldi

Otoyol ve köprülerin ardından fiyatlar peş peşe artıyor: Avrasya Tüneli geçişlerine de zam geldi

Sputnik Türkiye

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 40'lık bir zam getirildi. Bu zamla birlikte otomobil kullanıcıları, Avrasya Tüneli'nden geçişlerde artık 112 lira... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T10:57+0300

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Köprü ve otoyollara yapılan zammın ardından bir artış da Avrasya Tüneli için geldi. Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine yüzde 40 zam yapıldı.Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye çıktı.Minibüsler için ise geçiş fiyatı 120 TL'den 168 TL'ye yükseldi. Motosikletler için de geçiş fiyatı 31,20 TL'den 41,7 TL'ye çıktı.Geçtiğimiz gün yapılan artış ile de İstanbul'da 15 Temmuz ve FSM köprülerinde otomobiller için tek yön geçiş 24 lira olmuştu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden ise geçiş ücreti 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 290 TL’den 399 TL’ye çıktı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapılan zamların enflasyona etkisinin yüzde 0,05 puan olduğunu açıklamıştı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yönelik, "Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı." dedi.

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