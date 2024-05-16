https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/mitten-operasyon-ahmet-bayar-ile-ahmed-ibrahim-el-ahmed-etkisiz-hale-getirildi-1083876358.html
MİT'ten nokta operasyon: Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon: Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
MİT, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki PKK ve KCK'li militanlar Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed'i, Irak'ın Hakurk bölgesindeki operasyonla etkisiz... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T09:02+0300
2024-05-16T09:02+0300
2024-05-16T09:15+0300
savunma
mit
irak
pkk
kck
pkk/kck
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/10/1083877211_0:0:207:117_1920x0_80_0_0_55effda8e22350362ae9863680b6d036.jpg
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü PKK/KCK mensupları "Tufan Koçer" kod adlı Ahmet Bayar ile "Mervan Zerevan" kod adlı Ahmed İbrahim El Ahmed'in, Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine sızmaları için talimat aldıklarını tespit etti.Bunun üzerine Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyon sonucunda, eylem hazırlığında olan Bayar ve El Ahmed etkisiz hale getirildi."Tufan Koçer" kod adlı terörist Bayar'ın, terör örgütü PKK'ya 2012'de katıldığı, geçmişte Suriye'de faaliyet gösterdiği ve üst düzey örgüt mensuplarının korumalığını yaptığı, Suriyeli "Mervan Zerevan" kod adlı terörist El Ahmed'in ise 2014'te Kandil'de suikast eğitimi aldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/ayhan-bora-kaplan-sorusturmasinda-3-sivil-ve-1-komiser-daha-gozaltina-alindi-1083874816.html
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/10/1083877211_0:0:207:155_1920x0_80_0_0_6ce0512d9860ac62e94b3cba8dc47f61.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mit, irak, pkk, kck, pkk/kck, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), operasyon
mit, irak, pkk, kck, pkk/kck, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), operasyon
MİT'ten nokta operasyon: Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed etkisiz hale getirildi
09:02 16.05.2024 (güncellendi: 09:15 16.05.2024)
MİT, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki PKK ve KCK'li militanlar Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed'i, Irak'ın Hakurk bölgesindeki operasyonla etkisiz hale getirdi
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü PKK/KCK mensupları "Tufan Koçer" kod adlı Ahmet Bayar ile "Mervan Zerevan" kod adlı Ahmed İbrahim El Ahmed'in, Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine sızmaları için talimat aldıklarını tespit etti.
Bunun üzerine Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyon sonucunda, eylem hazırlığında olan Bayar ve El Ahmed etkisiz hale getirildi.
"Tufan Koçer" kod adlı terörist Bayar'ın, terör örgütü PKK'ya 2012'de katıldığı, geçmişte Suriye'de faaliyet gösterdiği ve üst düzey örgüt mensuplarının korumalığını yaptığı, Suriyeli "Mervan Zerevan" kod adlı terörist El Ahmed'in ise 2014'te Kandil'de suikast eğitimi aldığı öğrenildi.