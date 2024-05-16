https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/mitten-operasyon-ahmet-bayar-ile-ahmed-ibrahim-el-ahmed-etkisiz-hale-getirildi-1083876358.html

MİT'ten nokta operasyon: Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon: Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

MİT, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki PKK ve KCK'li militanlar Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed'i, Irak'ın Hakurk bölgesindeki operasyonla etkisiz... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T09:02+0300

2024-05-16T09:02+0300

2024-05-16T09:15+0300

savunma

mit

irak

pkk

kck

pkk/kck

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

operasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/10/1083877211_0:0:207:117_1920x0_80_0_0_55effda8e22350362ae9863680b6d036.jpg

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü PKK/KCK mensupları "Tufan Koçer" kod adlı Ahmet Bayar ile "Mervan Zerevan" kod adlı Ahmed İbrahim El Ahmed'in, Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine sızmaları için talimat aldıklarını tespit etti.Bunun üzerine Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyon sonucunda, eylem hazırlığında olan Bayar ve El Ahmed etkisiz hale getirildi."Tufan Koçer" kod adlı terörist Bayar'ın, terör örgütü PKK'ya 2012'de katıldığı, geçmişte Suriye'de faaliyet gösterdiği ve üst düzey örgüt mensuplarının korumalığını yaptığı, Suriyeli "Mervan Zerevan" kod adlı terörist El Ahmed'in ise 2014'te Kandil'de suikast eğitimi aldığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/ayhan-bora-kaplan-sorusturmasinda-3-sivil-ve-1-komiser-daha-gozaltina-alindi-1083874816.html

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mit, irak, pkk, kck, pkk/kck, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), operasyon