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Minnihanov: Rusya ve İslam dünyası, sömürgeciliğe karşı çok kutupluluktan yana tavır alacak
Minnihanov: Rusya ve İslam dünyası, sömürgeciliğe karşı çok kutupluluktan yana tavır alacak
Sputnik Türkiye
Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2024’de konuşan Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, “Temel manevi ve ahlaki değerler söz konusu olduğunda, Ortodoks... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T16:53+0300
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dünya
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Bu benzerliğin özellikle insan hakları ve aile temelleri için geçerli olduğuna dikkat çeken Minnihanov, Rusya ile İslam dünyası arasındaki olumlu etkileşim ve ortaklığın, adil, çok kutuplu bir dünya düzeninde kalkınmanın güvence altına alınmasına önemli katkı sağlayacağından emin olduğunu dile getirdi.Minnihanov, kolektif Batı'nın uluslararası hukuku yalnızca kendisine hizmet eden ‘kurallar’ sistemiyle değiştirmeye çalıştığına vurgu yaparken, “Batı, hakim konumunu sürdürme çabasında savaşlar, yaptırımlar, şantaj ve sömürgeciliğin modern biçimleri de dahil olmak üzere farklı türden baskı araçlarını kullandı” dedi.Batı’nın bu çabalarına adil ve çok kutuplu bir dünya düzeni modeliyle karşılık verilmesi gerektiğine inanan Tataristan Reisi, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Kazan'da düzenlenen forum kapsamında, Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu Toplantısı, ‘Rusya-İslam Dünyası: Adil Çok Kutuplu Dünya Düzeni ve Güvenli Kalkınma’ başlığıyla gerçekleştirilirken,toplantıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gönderdiği mesaj da okundu.Putin, Rusya ve İslam dünyasının Kazan'da yeniden bir araya gelmesinin Tataristan Cumhuriyeti'nin potansiyelini ve gelişme yönündeki güçlü kararlılığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.Putin, Rusya'nın Müslüman ülkelerle olan geleneksel dostluk bağlarına değer verdiğini ifade ederek, forumun her zaman olduğu gibi anlamlı ve yapıcı olacağını bildirdi.Forumun şeffaflık ve güven ruhu içinde gerçekleştirileceğine inandığını dile getiren Putin, etkinliğin, ülkeler ve halklar arasındaki dostluğun ve ortaklığın daha da geliştirilmesine hizmet edeceğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/putinden-kazanforum-katilimcilarina-mesaj-musluman-ulkelerle-isbirligini-genisletmek-istiyoruz-1083889680.html
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rusya, islam, 'rusya-islam alemi' uluslararası ekonomi forumu, kazanforum, tataristan, tataristan cumhuriyeti, kazan, rüstem minnihanov, batı, çok kutuplu dünya
rusya, islam, 'rusya-islam alemi' uluslararası ekonomi forumu, kazanforum, tataristan, tataristan cumhuriyeti, kazan, rüstem minnihanov, batı, çok kutuplu dünya

Minnihanov: Rusya ve İslam dünyası, sömürgeciliğe karşı çok kutupluluktan yana tavır alacak

16:53 16.05.2024 (güncellendi: 16:58 16.05.2024)
© Sputnik / Павел БедняковTataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov
Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2024’de konuşan Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, “Temel manevi ve ahlaki değerler söz konusu olduğunda, Ortodoks Hıristiyanlık ve İslam benzer ve yakındır” diye konuştu.
Bu benzerliğin özellikle insan hakları ve aile temelleri için geçerli olduğuna dikkat çeken Minnihanov, Rusya ile İslam dünyası arasındaki olumlu etkileşim ve ortaklığın, adil, çok kutuplu bir dünya düzeninde kalkınmanın güvence altına alınmasına önemli katkı sağlayacağından emin olduğunu dile getirdi.
Minnihanov, kolektif Batı'nın uluslararası hukuku yalnızca kendisine hizmet eden ‘kurallar’ sistemiyle değiştirmeye çalıştığına vurgu yaparken, “Batı, hakim konumunu sürdürme çabasında savaşlar, yaptırımlar, şantaj ve sömürgeciliğin modern biçimleri de dahil olmak üzere farklı türden baskı araçlarını kullandı” dedi.
Batı’nın bu çabalarına adil ve çok kutuplu bir dünya düzeni modeliyle karşılık verilmesi gerektiğine inanan Tataristan Reisi, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
Yeni ayrım çizgilerinin ortaya çıkmasının yalnızca askeri-siyasi çatışma ve ekonomik rekabetle açıklanmadığını vurgulamak önemlidir. Ama aynı zamanda bu ayrımlar, çeşitli ahlaki kuralların ve kültürel önceliklerin uyumsuzluğundan da kaynaklanıyor. Doğrudan güvenlikle ilgili olan bu öncelikler, yalnızca siyasi sistemin istikrarının, ülkenin ekonomik potansiyelinin ve savunma gücünün sağlanmasını değil, aynı zamanda kültürel, manevi ve ahlaki değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini de içeriyor. Bu konuda Rusya ile İslam dünyası arasında çok büyük bir işbirliği potansiyeli bulunuyor.
Kazan'da düzenlenen forum kapsamında, Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu Toplantısı, ‘Rusya-İslam Dünyası: Adil Çok Kutuplu Dünya Düzeni ve Güvenli Kalkınma’ başlığıyla gerçekleştirilirken,toplantıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gönderdiği mesaj da okundu.
Putin, Rusya ve İslam dünyasının Kazan'da yeniden bir araya gelmesinin Tataristan Cumhuriyeti'nin potansiyelini ve gelişme yönündeki güçlü kararlılığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.
Putin, Rusya'nın Müslüman ülkelerle olan geleneksel dostluk bağlarına değer verdiğini ifade ederek, forumun her zaman olduğu gibi anlamlı ve yapıcı olacağını bildirdi.
Forumun şeffaflık ve güven ruhu içinde gerçekleştirileceğine inandığını dile getiren Putin, etkinliğin, ülkeler ve halklar arasındaki dostluğun ve ortaklığın daha da geliştirilmesine hizmet edeceğinin altını çizdi.
Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
DÜNYA
Putin’den KazanForum katılımcılarına mesaj: Müslüman ülkelerle işbirliğini genişletmek istiyoruz
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