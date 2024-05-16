https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/minnihanov-rusya-ve-islam-dunyasi-somurgecilige-karsi-cok-kutupluluktan-yana-tavir-alacak-1083897132.html

Minnihanov: Rusya ve İslam dünyası, sömürgeciliğe karşı çok kutupluluktan yana tavır alacak

Minnihanov: Rusya ve İslam dünyası, sömürgeciliğe karşı çok kutupluluktan yana tavır alacak

Sputnik Türkiye

Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2024’de konuşan Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, “Temel manevi ve ahlaki değerler söz konusu olduğunda, Ortodoks... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T16:53+0300

2024-05-16T16:53+0300

2024-05-16T16:58+0300

dünya

rusya

islam

'rusya-islam alemi' uluslararası ekonomi forumu

kazanforum

tataristan

tataristan cumhuriyeti

kazan

rüstem minnihanov

batı

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Bu benzerliğin özellikle insan hakları ve aile temelleri için geçerli olduğuna dikkat çeken Minnihanov, Rusya ile İslam dünyası arasındaki olumlu etkileşim ve ortaklığın, adil, çok kutuplu bir dünya düzeninde kalkınmanın güvence altına alınmasına önemli katkı sağlayacağından emin olduğunu dile getirdi.Minnihanov, kolektif Batı'nın uluslararası hukuku yalnızca kendisine hizmet eden ‘kurallar’ sistemiyle değiştirmeye çalıştığına vurgu yaparken, “Batı, hakim konumunu sürdürme çabasında savaşlar, yaptırımlar, şantaj ve sömürgeciliğin modern biçimleri de dahil olmak üzere farklı türden baskı araçlarını kullandı” dedi.Batı’nın bu çabalarına adil ve çok kutuplu bir dünya düzeni modeliyle karşılık verilmesi gerektiğine inanan Tataristan Reisi, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Kazan'da düzenlenen forum kapsamında, Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu Toplantısı, ‘Rusya-İslam Dünyası: Adil Çok Kutuplu Dünya Düzeni ve Güvenli Kalkınma’ başlığıyla gerçekleştirilirken,toplantıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gönderdiği mesaj da okundu.Putin, Rusya ve İslam dünyasının Kazan'da yeniden bir araya gelmesinin Tataristan Cumhuriyeti'nin potansiyelini ve gelişme yönündeki güçlü kararlılığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.Putin, Rusya'nın Müslüman ülkelerle olan geleneksel dostluk bağlarına değer verdiğini ifade ederek, forumun her zaman olduğu gibi anlamlı ve yapıcı olacağını bildirdi.Forumun şeffaflık ve güven ruhu içinde gerçekleştirileceğine inandığını dile getiren Putin, etkinliğin, ülkeler ve halklar arasındaki dostluğun ve ortaklığın daha da geliştirilmesine hizmet edeceğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/putinden-kazanforum-katilimcilarina-mesaj-musluman-ulkelerle-isbirligini-genisletmek-istiyoruz-1083889680.html

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