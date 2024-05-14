https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/kizilcik-serbetinin-nilayi-feyza-civelekin-uyusturucu-alirken-polislere-yakalandigi-ortaya-cikti-1083790506.html

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in uyuşturucu alırken polislere yakalandığı ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in uyuşturucu alırken polislere yakalandığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran 29 yaşındaki oyuncu Feyza Civelek, uyuşturucu siparişi vermek suçlamasıyla polis tarafından... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T13:28+0300

2024-05-14T13:28+0300

2024-05-14T13:28+0300

feyza civelek

kızılcık şerbeti

yaşam

dekont

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

uyuşturucu çetesi

uyuşturucu ticareti

uyuşturucu kaçakçılığı

dizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0e/1083790841_0:0:655:369_1920x0_80_0_0_1a8f5548c1a4c78c98d16364f4bcb004.png

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran 29 yaşındaki Feyza Civelek'in adının ilginç bir olaya karıştığı ortaya çıktı.Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre geçen 29 Ekim gece saat 04.15 sıralarında Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne ekipler Ulus Mahallesi'nde sivil bir şekilde devriye görevlerini yerine getiriyordu. Ekipler, Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde 2 erkek şüphelinin, plakasız motosiklette seyir halinde olduğunu gördü. Ekipler yaptıkları anonsla motoru durdurdu ve 2 şüpheliye GBT sorgulaması yaptı. Şüphelilerden Ömer Faruk A. ve Selçuk Ç.'nin UYAP sorgulamaları temiz çıktı.Motosiklet sürücüsü Ömer Faruk A.'nın üst aramasında da herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Diğer şüpheli Selçuk Ç. ise tam üst araması yapılacağı esnada sağ cebinden peçeteye sarılı vaziyette 1.1 gram taş kokain ve 0.4 gram şeffaf poşete sarılı vaziyette beyaz renkli toz halinde kokain maddesini polislere teslim etti.Polisler yanındayken 'Getirdin mi malzemeleri' diye sormuşTam bu esnada Selçuk Ç.'nin telefonunun sürekli çaldığı görüldü. Aynı anda bir de genç bir kadının arama yapılan yere yaklaştığı görüldü. Genç kadının, üst araması yapan polislerin duyacağı bir şekilde Selçuk Ç.'ye "Getirdin mi malzemeleri" demesi üzerine polisler kısa süreli bir şok geçirdi. Yapılan incelemelerde genç kadının Kızılcık Şerbeti isimli dizide rol alan Feyza Civelek olduğu ortaya çıktı. 3 isim de polis karakoluna götürüldü.Polislere uyuşturucu için ödediği paranın 'dekondunu' bile göstermişOlay yerinde polislere konuşan Civelek, Selçuk Ç'nin hesabına kokain getirmesi için mobil bankacılık yoluyla 6 bin lira para gönderdiğini, gelecek kokain maddesini ise ismini bilmediği bir arkadaşına aldığını iddia etti. Dekontu da polislerle paylaştı.'İlk defa uyuşturucu madde kullanacaktım'Civelek!in, polis karakolunda ise ağız değiştirdiğini ifade eden haberde, Civelek burada 'bilgi veren' sıfatıyla "Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, 'Uyuşturucu maddeyi verin' dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu. Ben de uyuşturucu siparişi verdiğimi söyledim. Sonra beni alıp polis merkezine getirdiler. Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım. Alkollü olduğum için getiren şahısları hatırlamıyorum. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.Hakkında takipsizlik kararı alındıMahkemeye sevk edilen Selçuk Ç. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli Selçuk Ç.'nin aynı suç kapsamında 15 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası verilmesi istemiyle iddianame düzenleyerek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.Civelek hakkında ise sipariş ettiği uyuşturucu eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Civelek'in evinde ve üzerinde yapılan polis aramasında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/beyin-kanamasi-gecirmisti-kizilcik-serbetinin-aposu-settar-tanriogen-ilk-kez-goruntulendi-1083775078.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

feyza civelek , kızılcık şerbeti, dekont, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, dizi, oyuncu, polis