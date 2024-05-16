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Kobani davasında karar
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Merkez Bankası rezervlerinde hızlı artış
Merkez Bankası rezervlerinde hızlı artış
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası'nın rekor hızdaki rezerv birikimi sürüyor. TCMB verilerine göre toplam rezervler geçen hafta 7,5 milyar dolar artışla 134 milyar 402 milyon... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T14:50+0300
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Merkez Bankası'nın rezervlerindeki hızlı artış sürüyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 7 milyar 547 milyon dolar artışla 126 milyar 855 milyon dolardan 134 milyar 402 milyon dolara yükseldi.Brüt rezervler 5 milyar 55 milyon dolar artarak 69 milyar 148 milyon dolardan 74 milyar 203 milyon dolara geldi.Altın rezervleri 2 milyar 492 milyon dolar yükselerek, 57 milyar 707 milyon dolardan 60 milyar 199 milyon dolara çıktı.Net uluslararası rezervler, 9 milyar 793 milyon dolar artış ile 21 milyar 79 milyon dolardan 30 milyar 872 milyon dolara yükseldi.
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merkez bankası, türk lirası, rezerv
merkez bankası, türk lirası, rezerv

Merkez Bankası rezervlerinde hızlı artış

14:50 16.05.2024 (güncellendi: 15:01 16.05.2024)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© AA
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Merkez Bankası'nın rekor hızdaki rezerv birikimi sürüyor. TCMB verilerine göre toplam rezervler geçen hafta 7,5 milyar dolar artışla 134 milyar 402 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası'nın rezervlerindeki hızlı artış sürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 7 milyar 547 milyon dolar artışla 126 milyar 855 milyon dolardan 134 milyar 402 milyon dolara yükseldi.

Brüt rezervler 5 milyar 55 milyon dolar artarak 69 milyar 148 milyon dolardan 74 milyar 203 milyon dolara geldi.

Altın rezervleri 2 milyar 492 milyon dolar yükselerek, 57 milyar 707 milyon dolardan 60 milyar 199 milyon dolara çıktı.

Net uluslararası rezervler, 9 milyar 793 milyon dolar artış ile 21 milyar 79 milyon dolardan 30 milyar 872 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
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TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyonda düşüş mesajı
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