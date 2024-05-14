https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/tcmb-baskani-karahandan-enflasyonda-dusus-mesaji-1083797376.html

TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyonda düşüş mesajı

TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyonda düşüş mesajı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz." dedi. 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T15:33+0300

2024-05-14T15:33+0300

2024-05-14T16:09+0300

ekonomi

merkez bankası

enflasyon

fatih karahan

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Karahan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, sosyal refaha en önemli katkılarının fiyat istikrarı yoluyla olduğunu söyledi.Piyasaların şu anda enflasyonun aşağı geleceğine inandığını ifade eden Karahan, "Ama tahminimiz konusunda farklılıklar var." ifadesini kullandı.Yılın ikinci yarısında koşulların dezenflasyonist olacağını belirten Karahan, "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz." dedi.Karahan, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ile enflasyonla mücadele konusunda kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.TCMB Başkanı Karahan, yapay zeka konusunda olan biten her şeyi çok yakından takip ettiklerini de bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/kamuda-tasarruf-paketi-aciklaniyor-1083742806.html

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merkez bankası, enflasyon, fatih karahan