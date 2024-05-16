https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/libya-rusya-ile-ulusal-para-birimleri-uzerinden-odemelere-gecis-konusunu-gorusmeye-hazir-1083901476.html
‘Libya, Rusya ile ulusal para birimleri üzerinden ödemelere geçiş konusunu görüşmeye hazır’
‘Libya, Rusya ile ulusal para birimleri üzerinden ödemelere geçiş konusunu görüşmeye hazır’
Sputnik Türkiye
Libya Ulusal Birlik Hükümetinin Yatırımlardan Sorumlu Bakanı El-Kaidi, Libya'nın Rusya ile ulusal para birimleri üzerinden ödemelere geçiş konusunu görüşmeye... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T18:15+0300
2024-05-16T18:15+0300
2024-05-16T19:12+0300
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Rusya’da gerçekleşen KazanForum 2024’te konuşan Libya Ulusal Birlik Hükümetinin Yatırımlardan Sorumlu Bakanı Ali el-Saidi el-Kaidi, Libya'nın Rusya ile ulusal para birimleri üzerinden ödemelere geçiş konusunu görüşmeye hazır olduğunu söyledi.El-Kaidi, “Rusya Federasyonu ile uzun süredir devam eden tarihi ilişkilerimiz göz önüne alındığında, karşılıklı ödemelerin ulusal para birimleri üzerinden yapılmasının görüşmeye açık bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu görüşmeye açığız” dedi.Dünyanın çok kutuplu olması gerektiğini vurgulayan El Kaidi, “Karşılıklı ödemelerde sadece dolara güvenmek istemiyoruz, bunda büyük riskler görüyoruz. Rusya'nın SWIFT ile bağlantısının nasıl kesildiğini görüyoruz” diye konuştu.El Kaidi, Libya'nın diğer para birimlerinde ödemelere geçiş konusunu görüşmede ‘herkese açık’ olduğunu kaydetti.Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Uluslararası Ekonomik Forumu ‘Rusya - İslam Dünyası: KazanForum’ 14-19 Mayıs tarihleri arasında Tataristan’ın başkenti Kazan'da düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/libya-ulusal-birlik-hukumeti-disisleri-bakani-rusya-somurge-politikasi-olmayan-tek-buyuk-guc-1083842909.html
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rusya, tataristan, kazan, forum, libya ulusal birlik hükümeti, swift, islam işbirliği teşkilatı
‘Libya, Rusya ile ulusal para birimleri üzerinden ödemelere geçiş konusunu görüşmeye hazır’
18:15 16.05.2024 (güncellendi: 19:12 16.05.2024)
Libya Ulusal Birlik Hükümetinin Yatırımlardan Sorumlu Bakanı El-Kaidi, Libya'nın Rusya ile ulusal para birimleri üzerinden ödemelere geçiş konusunu görüşmeye hazır olduğunu belirtti.
Rusya’da gerçekleşen KazanForum 2024’te konuşan Libya Ulusal Birlik Hükümetinin Yatırımlardan Sorumlu Bakanı Ali el-Saidi el-Kaidi, Libya'nın Rusya ile ulusal para birimleri üzerinden ödemelere geçiş konusunu görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
El-Kaidi, “Rusya Federasyonu ile uzun süredir devam eden tarihi ilişkilerimiz göz önüne alındığında, karşılıklı ödemelerin ulusal para birimleri üzerinden yapılmasının görüşmeye açık bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu görüşmeye açığız” dedi.
Dünyanın çok kutuplu olması gerektiğini vurgulayan El Kaidi, “Karşılıklı ödemelerde sadece dolara güvenmek istemiyoruz, bunda büyük riskler görüyoruz. Rusya'nın SWIFT ile bağlantısının nasıl kesildiğini görüyoruz” diye konuştu.
El Kaidi, Libya'nın diğer para birimlerinde ödemelere geçiş konusunu görüşmede ‘herkese açık’ olduğunu kaydetti.
Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Uluslararası Ekonomik Forumu ‘Rusya - İslam Dünyası: KazanForum’ 14-19 Mayıs tarihleri arasında Tataristan’ın başkenti Kazan'da düzenleniyor.