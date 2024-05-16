https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/libya-rusya-ile-ulusal-para-birimleri-uzerinden-odemelere-gecis-konusunu-gorusmeye-hazir-1083901476.html

‘Libya, Rusya ile ulusal para birimleri üzerinden ödemelere geçiş konusunu görüşmeye hazır’

‘Libya, Rusya ile ulusal para birimleri üzerinden ödemelere geçiş konusunu görüşmeye hazır’

Sputnik Türkiye

Libya Ulusal Birlik Hükümetinin Yatırımlardan Sorumlu Bakanı El-Kaidi, Libya'nın Rusya ile ulusal para birimleri üzerinden ödemelere geçiş konusunu görüşmeye... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T18:15+0300

2024-05-16T18:15+0300

2024-05-16T19:12+0300

dünya

rusya

tataristan

kazan

forum

libya ulusal birlik hükümeti

swift

islam işbirliği teşkilatı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/17/1081039383_0:74:1559:951_1920x0_80_0_0_f7b16c56fa095c937dcf1ba0a14cb125.jpg

Rusya’da gerçekleşen KazanForum 2024’te konuşan Libya Ulusal Birlik Hükümetinin Yatırımlardan Sorumlu Bakanı Ali el-Saidi el-Kaidi, Libya'nın Rusya ile ulusal para birimleri üzerinden ödemelere geçiş konusunu görüşmeye hazır olduğunu söyledi.El-Kaidi, “Rusya Federasyonu ile uzun süredir devam eden tarihi ilişkilerimiz göz önüne alındığında, karşılıklı ödemelerin ulusal para birimleri üzerinden yapılmasının görüşmeye açık bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu görüşmeye açığız” dedi.Dünyanın çok kutuplu olması gerektiğini vurgulayan El Kaidi, “Karşılıklı ödemelerde sadece dolara güvenmek istemiyoruz, bunda büyük riskler görüyoruz. Rusya'nın SWIFT ile bağlantısının nasıl kesildiğini görüyoruz” diye konuştu.El Kaidi, Libya'nın diğer para birimlerinde ödemelere geçiş konusunu görüşmede ‘herkese açık’ olduğunu kaydetti.Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Uluslararası Ekonomik Forumu ‘Rusya - İslam Dünyası: KazanForum’ 14-19 Mayıs tarihleri ​​arasında Tataristan’ın başkenti Kazan'da düzenleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/libya-ulusal-birlik-hukumeti-disisleri-bakani-rusya-somurge-politikasi-olmayan-tek-buyuk-guc-1083842909.html

rusya

tataristan

kazan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, tataristan, kazan, forum, libya ulusal birlik hükümeti, swift, islam işbirliği teşkilatı