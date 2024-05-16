https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/kuvvetli-saganak-yagmur-geliyor-istanbul-izmir-ve-ankara-dahil-tum-turkiyeyi-etkisi-altina-alacak-1083874086.html

Kuvvetli sağanak yağmur geliyor: İstanbul, İzmir ve Ankara dahil tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak

Kuvvetli sağanak yağmur geliyor: İstanbul, İzmir ve Ankara dahil tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak

Sputnik Türkiye

Mayıs ayının ortasına geldiğimiz bu günlerde, vatandaşlar havaların ne zaman ısınacağını merak ediyor. Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T07:21+0300

2024-05-16T07:21+0300

2024-05-16T07:21+0300

sağanak

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Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, hafta sonundan itibaren iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Kastamonu, Hatay ve Siirt çevreleri ile Batı ve Orta Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ege bölgesinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.Pazar günü yurdun batısında etki gösteren yağışlar, pazartesi günü yurt geneline yayılacak.UYARILARKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ege bölgesinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren yer yer toz taşınımı bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Hatay çevreleri ile Batı ve Orta Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/fransa-cumhurbaskani-macron-ohal-ilan-etti-tiktok-yasaklaniyor-asker-gonderiliyor-1083873887.html

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