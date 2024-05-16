https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/kobani-davasinin-4-sanigi-tahliye-edildi-1083909509.html

Kobani davasının 4 sanığı tahliye edildi

Kobani davasının 4 sanığı tahliye edildi

Sputnik Türkiye

6-8 Ekim 2014'teki Kobani eylemlerine ilişkin davada Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli serbest bırakıldı. 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T23:52+0300

2024-05-16T23:52+0300

2024-05-16T23:52+0300

türkiye

kobani davası

6-8 ekim kobani olayları

tahliye

sebahat tuncel

ayla akat ata

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Kobani davasında tahliyesine karar verilen Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli serbest bırakıldı.Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada karar açıklanmış, sanıklardan Sebahat Tuncel silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl, Ayla Akat Ata 9 yıl 9 ay, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli 9'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Mahkemenin, tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdiği 4 isim Sincan Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/gultan-kisanak-tahliye-edildi--1083908367.html

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Sputnik Türkiye

kobani davası, 6-8 ekim kobani olayları, tahliye, sebahat tuncel, ayla akat ata