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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/kobani-davasinin-4-sanigi-tahliye-edildi-1083909509.html
Kobani davasının 4 sanığı tahliye edildi
Kobani davasının 4 sanığı tahliye edildi
Sputnik Türkiye
6-8 Ekim 2014'teki Kobani eylemlerine ilişkin davada Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli serbest bırakıldı. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T23:52+0300
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türkiye
kobani davası
6-8 ekim kobani olayları
tahliye
sebahat tuncel
ayla akat ata
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Kobani davasında tahliyesine karar verilen Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli serbest bırakıldı.Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada karar açıklanmış, sanıklardan Sebahat Tuncel silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl, Ayla Akat Ata 9 yıl 9 ay, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli 9'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Mahkemenin, tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdiği 4 isim Sincan Cezaevi'nden serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/gultan-kisanak-tahliye-edildi--1083908367.html
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kobani davası, 6-8 ekim kobani olayları, tahliye, sebahat tuncel, ayla akat ata
kobani davası, 6-8 ekim kobani olayları, tahliye, sebahat tuncel, ayla akat ata

Kobani davasının 4 sanığı tahliye edildi

23:52 16.05.2024
© AA / Mahmut Serdar Alakuş Sebahat Tuncel
Sebahat Tuncel - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
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6-8 Ekim 2014'teki Kobani eylemlerine ilişkin davada Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli serbest bırakıldı.
Kobani davasında tahliyesine karar verilen Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli serbest bırakıldı.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada karar açıklanmış, sanıklardan Sebahat Tuncel silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl, Ayla Akat Ata 9 yıl 9 ay, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli 9'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Mahkemenin, tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdiği 4 isim Sincan Cezaevi'nden serbest bırakıldı.
Gültan Kışanak tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
TÜRKİYE
Gültan Kışanak tahliye edildi
22:37
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