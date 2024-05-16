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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/gultan-kisanak-tahliye-edildi--1083908367.html
Gültan Kışanak tahliye edildi
Gültan Kışanak tahliye edildi
Sputnik Türkiye
6-8 Ekim olayları davasında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Gültan Kışanak tutuklu bulunduğu süre göz önüne... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T22:37+0300
2024-05-16T22:37+0300
türkiye
gültan kışanak
tahliye
kobani davası
6-8 ekim kobani olayları
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Kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 18'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasında bugün karar çıktı. Gültan Kışanak hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl hapis cezası verilirken, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. Gültan Kışanak bulunduğu Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu. Kışanak kapıda ailesi, avukatları ve partililer tarafından karşılandı. Cezaevi çıkışında açıklama yapan Kışanak, "Figen Başkanın herkese çok selam ve sevgileri var. Bizim aslında tahliyeye değil, barışa ve özgürlüğe ihtiyacımız var" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/kobani-davasinda-karar-1083894680.html
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gültan kışanak, tahliye, kobani davası, 6-8 ekim kobani olayları
gültan kışanak, tahliye, kobani davası, 6-8 ekim kobani olayları

Gültan Kışanak tahliye edildi

22:37 16.05.2024
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTAL-AW205994Gültan Kışanak tahliye edildi
Gültan Kışanak tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTAL-AW205994
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6-8 Ekim olayları davasında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Gültan Kışanak tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliye edildi.
Kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 18'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasında bugün karar çıktı.
Gültan Kışanak hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl hapis cezası verilirken, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.
Gültan Kışanak bulunduğu Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu. Kışanak kapıda ailesi, avukatları ve partililer tarafından karşılandı.
Cezaevi çıkışında açıklama yapan Kışanak, "Figen Başkanın herkese çok selam ve sevgileri var. Bizim aslında tahliyeye değil, barışa ve özgürlüğe ihtiyacımız var" dedi.
Selahattin Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
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Kobani davasında kararlar açıklandı: Demirtaş'a 42 yıl hapis cezası verildi, 12 sanık beraat etti
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