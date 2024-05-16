Isparta uçak kazasının firarisi 17 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı
10:11 16.05.2024 (güncellendi: 10:12 16.05.2024)
© AAYavuz çizmeci
© AA
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Isparta'da 2007 yılında yaşanan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin görülen dava kapsamında hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yavuz Çizmeci İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı.
Atlasjet’in İstanbul-Isparta seferini yapan yolcu uçağı, 30 Kasım 2007 tarihinde, Süleyman Demirel Havalimanı’na inişe geçtiği sırada Türbetepe’de düştü.
Kazada 7’si mürettebat olmak üzere 57 kişi yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından World Focus Hava Yolları’nda görev yapan bazı üst düzey ve teknik personelden oluşan 10 kişi hakkında kamu davası açıldı.
Sanıklar ilk kez 28 Temmuz 2009’da Isparta Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Yargılamalar sırasında sanık sayısı 20’ye yükseldi.
Uçağın kiralandığı Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı AŞ ortağı Yavuz Çizmeci hakkında yargılamanın sonunda, ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Çizmeci, kaza tarihinden itibaren firariydi.
17 yıldır firari olan Çizmeci, Gaziantep’e uçmak üzere gittiği İstanbul Havalimanı’nda şüpheli hareketleriyle polisin dikkatini çekti.
Çizmeci’nin verdiği kimlikte resim değişikliği yapılmış sahte eski tip kimlik olduğu belirlendi.
Kazada 7’si mürettebat olmak üzere 57 kişi yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından World Focus Hava Yolları’nda görev yapan bazı üst düzey ve teknik personelden oluşan 10 kişi hakkında kamu davası açıldı.
Sanıklar ilk kez 28 Temmuz 2009’da Isparta Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Yargılamalar sırasında sanık sayısı 20’ye yükseldi.
Uçağın kiralandığı Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı AŞ ortağı Yavuz Çizmeci hakkında yargılamanın sonunda, ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Çizmeci, kaza tarihinden itibaren firariydi.
17 yıldır firari olan Çizmeci, Gaziantep’e uçmak üzere gittiği İstanbul Havalimanı’nda şüpheli hareketleriyle polisin dikkatini çekti.
Çizmeci’nin verdiği kimlikte resim değişikliği yapılmış sahte eski tip kimlik olduğu belirlendi.
Yavuz Çizmeci, hakkında bulunan kesinleşmiş hapis cezası uyarınca götürüldüğü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Isparta uçak kazası