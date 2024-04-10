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Dünyada bir ilk: İstanbul Havalimanı elektriğini güneşten karşılayan ilk havalimanı olacak
Dünyada bir ilk: İstanbul Havalimanı elektriğini güneşten karşılayan ilk havalimanı olacak
Sputnik Türkiye
İGA İstanbul Havalimanı, elektrik ihtiyacının tamamını Eskişehir'de kurulacak güneş enerjisi santralinden (GES) karşılamaya hazırlanıyor. 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T14:50+0300
2024-04-10T14:51+0300
istanbul havalimanı
güneş enerjisi
iga havalimanı işletmesi a.ş
iga havalimanı aş
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Yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesinde kritik bir rol oynaması beklenen adım İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından atıldı. TRT'nin haberine göre, yaklaşık 3 milyon metrekare alanda yapımına başlanan 199,32 megavat gücündeki Eskişehir GES projesi kapsamında 439 bin PV panel kurulumu yapılacak. Yıllık 340 milyon kilovatsaat enerji üretmesi hedeflenen GES ile İGA İstanbul Havalimanı, tükettiği elektriğin tamamını güneş enerjisinden sağlayan dünyadaki ilk havalimanı unvanına sahip olacak.Hali hazırda 2024 sonunda faaliyete geçmesi planlanan proje için 212 milyon euro yatırım yapıldı.İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Bilgen: 'Proje, sadece enerjide dışa bağımlılığın azaltılması değil, temiz enerji kullanımının yaygınlaşması açısından da son derece önemli'2050 Net Sıfır Karbon Emisyonu taahhüdü kapsamında Eskişehir GES projesini geliştirdiklerini belirten Bilgen, "Bu GES'in kurulumuyla önleyeceğimiz 105 bin 996 tona eş karbondioksit sera gazı emisyonuyla, küresel ısınma ve dünya genelindeki iklim değişikliklerinin önemli ve endişe verici sonuçlarını hafifletmeyi istiyoruz. Projeyi, sadece enerjide dışa bağımlılığın azaltılması değil, temiz enerji kullanımının yaygınlaşması açısından da son derece önemli görüyorum" sözlerine yer verdi.Bilgen, temiz enerji, ekonomik kalkınma, toplumsal refah gibi konuları ön planda tutarak gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefleri doğrultusunda çeşitli projeler geliştirdiklerine değinerek, şöyle konuştu:"Sera Gazı Protokolü'nde belirlenen İGA İstanbul Havalimanı'nın Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon emisyonlarının 2030'da yüzde 45, 2040'ta yüzde 73 düşürülmesi öngörülürken, çevresel sürdürülebilirlik çabalarını güçlendirip, Kapsam 3 emisyonlarını azaltma hedefleri doğrultusunda karbonsuzlaştırma teknolojileri, sürdürülebilir yakıtların tedariki için altyapı desteği, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi ana stratejilere odaklanmayı planlıyoruz."
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istanbul havalimanı, güneş enerjisi, iga havalimanı işletmesi a.ş, iga havalimanı aş
istanbul havalimanı, güneş enerjisi, iga havalimanı işletmesi a.ş, iga havalimanı aş

Dünyada bir ilk: İstanbul Havalimanı elektriğini güneşten karşılayan ilk havalimanı olacak

14:50 10.04.2024 (güncellendi: 14:51 10.04.2024)
© Sputnik / Kerimcan Malazİstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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İGA İstanbul Havalimanı, elektrik ihtiyacının tamamını Eskişehir'de kurulacak güneş enerjisi santralinden (GES) karşılamaya hazırlanıyor.
Yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesinde kritik bir rol oynaması beklenen adım İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından atıldı.
TRT'nin haberine göre, yaklaşık 3 milyon metrekare alanda yapımına başlanan 199,32 megavat gücündeki Eskişehir GES projesi kapsamında 439 bin PV panel kurulumu yapılacak. Yıllık 340 milyon kilovatsaat enerji üretmesi hedeflenen GES ile İGA İstanbul Havalimanı, tükettiği elektriğin tamamını güneş enerjisinden sağlayan dünyadaki ilk havalimanı unvanına sahip olacak.
Hali hazırda 2024 sonunda faaliyete geçmesi planlanan proje için 212 milyon euro yatırım yapıldı.

İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Bilgen: 'Proje, sadece enerjide dışa bağımlılığın azaltılması değil, temiz enerji kullanımının yaygınlaşması açısından da son derece önemli'

2050 Net Sıfır Karbon Emisyonu taahhüdü kapsamında Eskişehir GES projesini geliştirdiklerini belirten Bilgen, "Bu GES'in kurulumuyla önleyeceğimiz 105 bin 996 tona eş karbondioksit sera gazı emisyonuyla, küresel ısınma ve dünya genelindeki iklim değişikliklerinin önemli ve endişe verici sonuçlarını hafifletmeyi istiyoruz. Projeyi, sadece enerjide dışa bağımlılığın azaltılması değil, temiz enerji kullanımının yaygınlaşması açısından da son derece önemli görüyorum" sözlerine yer verdi.
Bilgen, temiz enerji, ekonomik kalkınma, toplumsal refah gibi konuları ön planda tutarak gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefleri doğrultusunda çeşitli projeler geliştirdiklerine değinerek, şöyle konuştu:
"Sera Gazı Protokolü'nde belirlenen İGA İstanbul Havalimanı'nın Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon emisyonlarının 2030'da yüzde 45, 2040'ta yüzde 73 düşürülmesi öngörülürken, çevresel sürdürülebilirlik çabalarını güçlendirip, Kapsam 3 emisyonlarını azaltma hedefleri doğrultusunda karbonsuzlaştırma teknolojileri, sürdürülebilir yakıtların tedariki için altyapı desteği, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi ana stratejilere odaklanmayı planlıyoruz."
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