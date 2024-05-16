https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/ibbden-halka-arz-igdas-ispark-ve-halk-ekmek-dahil-bircok-sirket-ozellestirilmeye-hazirlaniyor-1083891036.html

İBB'den 'halka arz': İGDAŞ, İspark ve Halk Ekmek dahil birçok şirket özelleştirilmeye hazırlanıyor

İBB'den 'halka arz': İGDAŞ, İspark ve Halk Ekmek dahil birçok şirket özelleştirilmeye hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, İGDAŞ, İspark, Hamidiye Su ve Halk Ekmek dahil birçok şirketi özelleştirmeye hazırlandıklarını duyurdu. 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T13:42+0300

2024-05-16T13:42+0300

2024-05-16T13:42+0300

ibb

ibb meclisi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekonomi

türkiye

igdaş

halk ekmek

halka arz

hamidiye su

ispark

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İBB birçok şirketi özelleştirmeye hazırlanıyor. Özelleştirilecek şirketler arasında İGDAŞ, Halk Ekmek, İspark ve Hamidiye Su da bulunuyorCumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğu elde etti. Şimdi de birçok şirketi 'halka arz' etmeyi planlıyor.İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, belediye meclisinde CHP’nin çoğunluğu elde etmesinin, İGDAŞ’ın halka arzı da dahil olmak üzere ‘fonlama sağlama’ planlarında ilerlemeye imkan tanıdığını söyledi. İGDAŞ’ın halka arz planı ilk olarak 2010’larda gündeme gelmiş ancak hayata geçememişti.Bloomberg’ün sorularını yanıtlayan Vural, gaza zam gelirse şirketin değerinin de 10 milyar doları bulacağını söyledi.Ekonomik kriz nedeniyle halkın tercih ettiği Halk Ekmek’in de sırada olduğunu söyleyen Vural, İspark ve Hamidiye Suyu’n da özelleştirilmesi için hazırlık içinde olduklarını belirtti.

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Sputnik Türkiye

ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), türkiye, igdaş, halk ekmek, halka arz, hamidiye su, ispark