https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/kobani-davasinda-karar-1083894680.html
Kobani davasında karar
Kobani davasında karar
Sputnik Türkiye
6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T15:32+0300
2024-05-16T15:32+0300
2024-05-16T15:38+0300
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kobani davası
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Kobani davasında eski milletvekili Ahmet Türk hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.
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kobani,kobani davası,ahmet türk ceza,ayhan bilgen ceza,kobani cezaları,kobani son dakika
Kobani davasında karar
15:32 16.05.2024 (güncellendi: 15:38 16.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davada kararlar açıklanıyor. Ahmet Türk 10 yıl hapis cezası çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti.
Kobani davasında eski milletvekili Ahmet Türk hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.