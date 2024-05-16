6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

Kobani davasında karar

© AA Dava - mahkeme - karar © AA

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6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davada kararlar açıklanıyor. Ahmet Türk 10 yıl hapis cezası çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti.