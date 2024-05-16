https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-gri-liste-aciklamasi-1083896669.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan gri liste açıklaması: 'Çıkmazsa siyasi nedendir'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan gri liste açıklaması: 'Çıkmazsa siyasi nedendir'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin haziran ayında gri listeden çıkmasını beklediklerini açıkladı. Yılmaz, "Türkiye gri listeden çıkmazsa bu... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T16:39+0300
2024-05-16T16:39+0300
2024-05-16T16:45+0300
ekonomi
cevdet yılmaz
ekonomi
gri liste
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylül ayında Orta Vadeli Program'ın güncelleneceğini belirterek, "Ana çerçeve değişmeyecek, depremin yaralarını saran çerçeve kalacak" dedi.Yılmaz, OVP'de yapılacak makro güncellemelerin genel olarka olumlu yönde olacağını belirtti.Yılmaz'ın açıklamalarından önce çıkanlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/mehmet-simsek-dugmeye-basti-kati-kurallar-yolda-1083171252.html
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cevdet yılmaz, ekonomi, gri liste
cevdet yılmaz, ekonomi, gri liste
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan gri liste açıklaması: 'Çıkmazsa siyasi nedendir'
16:39 16.05.2024 (güncellendi: 16:45 16.05.2024)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin haziran ayında gri listeden çıkmasını beklediklerini açıkladı. Yılmaz, "Türkiye gri listeden çıkmazsa bu teknik değil siyasi nedenden kaynaklanır" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylül ayında Orta Vadeli Program'ın güncelleneceğini belirterek, "Ana çerçeve değişmeyecek, depremin yaralarını saran çerçeve kalacak" dedi.
Yılmaz, OVP'de yapılacak makro güncellemelerin genel olarka olumlu yönde olacağını belirtti.
Yılmaz'ın açıklamalarından önce çıkanlar:
Önümüzdeki dönemde dezenflasyona daha çok katkıda bulunan bir büyüme
kompozisyonu öngörüyoruz.
Eylüldeki OVP güncellemesinde tasarruf ve verimlilik
paketinin de etkisiyle 2023 bütçe açığı tahmini GSYH yüzde 5'in altına bile inebilir.
Türkiye'nin gri listeden haziranda çıkacağı beklentimiz var. Eğer
Türkiye gri listeden çıkmazsa bu teknik değil siyasi nedenden kaynaklanır.