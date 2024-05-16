https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/cinli-uzman-cin-ile-rusya-arasindaki-iliskiler-diger-ulkelere-esitligin-onemini-gosterdi-1083908073.html

Çinli uzman: Çin ile Rusya arasındaki ilişkiler diğer ülkelere eşitliğin önemini gösterdi

Çinli uzman: Çin ile Rusya arasındaki ilişkiler diğer ülkelere eşitliğin önemini gösterdi

Sputnik Türkiye

Çinli uzman Wang Xianju, Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin diğer ülkelere birbirlerine eşit davranmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti. 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T22:33+0300

2024-05-16T22:33+0300

2024-05-16T22:33+0300

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rusya

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirdiği görüşmede, Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin büyük güçler arasında bir ilişki modeli, komşular arasında karşılıklı saygı modeli, güvene dayalı, barışçıl ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler modeli haline geldiğini söyledi.Çin Halk Üniversitesi - Rusya St. Petersburg Devlet Üniversitesi Rus Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Wang Xianju, Çin ile Rusya arasındaki ilişkileri Sputnik’e değerlendirdi.Wang Xianju, “Çin ve Rusya birbirlerinin iç işlerine karışmıyor ve her ülkenin kendisi için seçtiği kalkınma yoluna saygı duyuyor. Ayrıca birçok uluslararası meselede de aynı bakış açısına sahibiz. İyi siyasi ilişkilerin varlığı, ticari ve ekonomik ilişkilerin de iyi gelişmesine olanak sağladı” dedi.Çinli uzman ayrıca, Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin diğer ülkelere birbirlerine eşit davranmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ve SSCB'nin çöküşünden bu yana geçen 33 yılda Pekin ve Moskova’nın ilişkilerde eşitlik konularına özel önem verdiğini ve gelecekte de bu prensibe bağlı kalmaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/si-rusya-ve-cin-arasindaki-iliskileri-mihenk-tasi-olarak-nitelendirdi-1083882745.html

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çin halk cumhuriyeti, rusya, şi cinping, vladimir putin, uzman, pekin, sscb, st. petersburg devlet üniversitesi