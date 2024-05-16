https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/cevdet-yilmaz-sermaye-girislerinin-artmasiyla-rezervlerimiz-de-guclenmeye-devam-etmektedir-1083904639.html

Cevdet Yılmaz: Sermaye girişlerinin artmasıyla rezervlerimiz de güçlenmeye devam etmektedir

Cevdet Yılmaz: Sermaye girişlerinin artmasıyla rezervlerimiz de güçlenmeye devam etmektedir

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sermaye girişlerinin artmasıyla rezervlerimiz de güçlenmeye devam etmektedir. TCMB brüt rezervlerindeki artış 10 Mayıs... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T20:25+0300

2024-05-16T20:25+0300

2024-05-16T20:25+0300

ekonomi

cevdet yılmaz

dezenflasyon

sermaye

cumhurbaşkanı

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yabancı yatırımcının programlarına duyduğu güvenle birlikte, ülkeye sermaye girişlerinin artarak devam ettiğini bildirdi.Bunun bir sonucu olarak, geçen yıl seçim öncesinde 700 puanı aşan CDS risk priminin de düşmeye devam ettiğini, 4 yılın ardından risk priminin 270 puan düzeyiyle en düşük seviyede gerçekleştiğini vurgulayan Yılmaz, yurt dışı yatırımcının 10 Mayıs haftasında Türk tahvillerindeki rekor seviyedeki alımıyla birlikte, hisse senedi ve tahvil piyasası aracılığıyla ülkeye yurt dışından gelen döviz miktarının 22 Mart-10 Mayıs 2024 döneminde nette yaklaşık 6,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti.Yılmaz, sermaye girişlerinin artmasıyla rezervlerin de güçlenmeye devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/merkez-bankasi-rezervlerinde-hizli-artis-1083893611.html

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cevdet yılmaz, dezenflasyon, sermaye, cumhurbaşkanı, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)