https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/cevdet-yilmaz-cari-dengelerimizi-gecen-yildan-bu-yana-neredeyse-yari-yariya-iyilestirdik-1083866882.html

Cevdet Yılmaz: Cari dengelerimizi geçen yıldan bu yana neredeyse yarı yarıya iyileştirdik

Cevdet Yılmaz: Cari dengelerimizi geçen yıldan bu yana neredeyse yarı yarıya iyileştirdik

Sputnik Türkiye

umhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dengelerimizi, cari dengemizi geçen yıldan bu yıla neredeyse yarı yarıya iyileştirdik. Geçen yılın ortalarında 60... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T00:06+0300

2024-05-16T00:06+0300

2024-05-16T00:06+0300

türkiye

cevdet yılmaz

ekonomi

cari açık

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 80. Genel Kurulu kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen resepsiyondaki konuşmasında, Orta Vadeli Program'ı (OVP) adım adım ve kararlılıkla uyguladıklarını söyledi:Programın sonunda istikrar içinde büyüyen, gelirini adil şekilde paylaşan, kalıcı sosyal refah üreten bir ülke olma hedefinin güçlü şekilde hayata geçeceğine inandığını belirten Yılmaz, Türkiye'nin kalkınmakta, gelişmekte olan bir ülke olduğunu ve üst lige çıkması gerektiğini ifade etti.Cevdet Yılmaz, orta gelir tuzağına düşen ülkelerin, düşük emekle belli ülkelerle artık rekabet edemez hale geldiğini ve yüksek teknolojide de gelişmiş ülkelerle rekabette zorlandığını, Türkiye'nin bu açmazdan düşük gelirle çıkmayacağını, daha yüksek katma değer, yüksek teknolojik içerikle ve ülkenin refahını daha kalıcı bir şekilde arttıracak üretim gücüyle çıkacağını kaydetti.Yılmaz, daha fazla ihracat yapan, cari açığı daha aşağıya çeken rekabetçi bir Türkiye için iş dünyasının çok hayati bir rol oynayacağına inandığını dile getirerek, şöyle konuştu:'Yeri geldiğinde işbirliği, yeri geldiğinde rekabet'Kamu ve özel sektörün daha fazla tasarruf edip, bunu daha üretken alanlara kanalize etmesiyle, Türkiye'nin orta gelir tuzağı açmazlarından çıkararak, üst gelir liginde çok daha güçlü bir konuma yükselebileceğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün TOBB'un 80. Genel Kurulu'nda, oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verileceğini açıkladığını hatırlatan Yılmaz, "Hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten en fazla bu anlamda özel sektörün desteklenmesi lazım. Şahsi lüksleri için değil, bu ülkeye daha fazla katma değer, ihracat, döviz kazandırmaları için daha fazla insanımıza aş, iş, imkan oluşturabilmeleri için bizim de özel sektörün her zaman yanında olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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cevdet yılmaz, ekonomi, cari açık