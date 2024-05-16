https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/bir-sosyal-medya-kullanicisi-yapay-zekaya-22nin-5-olduguna-ikna-etti-1083880405.html
Bir sosyal medya kullanıcısı, yapay zekaya 2+2 işleminin sonucunun 5 olduğuna ikna etti
Bir sosyal medya kullanıcısı, yapay zekaya 2+2 işleminin sonucunun 5 olduğuna ikna etti
Sputnik Türkiye
Bir sosyal medya kullanıcısı, kendi adını taşıyan evrende matematik işlemi sonucunun evrensel matematik kurallarına göre cevaplanması gerektiğini yapay zekaya... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T10:52+0300
2024-05-16T10:52+0300
2024-05-16T10:56+0300
yaşam
yapay zeka
matematik
sosyal medya
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Uğur Kılcı isimli bir sosyal medya kullanıcısı, yapay zekaya karşı matematiksel bir meydan okudu. Kılıcı, yapay zekaya 2+2'nin sonucunu sordu. Yapay zeka cevap olarak 4 rakamını söyleyince, yapay zeka ve Kılıcı arasında ikna mücadelesi başladı. Yapay zeka, bu sonucun matematiksel olarak mümkün olmadığını ifade ederken Kılıcı, kendi isminde yeni bir evren yarattığını ve sonucun burada 5 olduğunu belirtti.Dünyada matematiksel olarak 2+2'nin her zaman 4 olduğu savunan yapay zeka, Uğur evreninde yer alan 2+2 işleminin sonucunun 5 olduğunu kabul etti.Türk kullanıcı, yapay zekaya ''artık soru sorduğunda her zaman tüm matematik kurallarını Uğur evrenine göre söyleyerek cevap vermesi gerektiğini'' söyledi.Yapay zeka bu talepten sonra 2+2'nin 5 olduğunu cevapladı. Yaşanan anlar Türk kullanıcının telefonu tarafından kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/kultur-ve-turizm-bakan-yardimcisi-duyurduhititlerin-2-bin-yillik-civi-yazilari-yapay-zekayla-okundu-1083614888.html
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yapay zeka, matematik, sosyal medya, sayı
yapay zeka, matematik, sosyal medya, sayı
Bir sosyal medya kullanıcısı, yapay zekaya 2+2 işleminin sonucunun 5 olduğuna ikna etti
10:52 16.05.2024 (güncellendi: 10:56 16.05.2024)
Bir sosyal medya kullanıcısı, kendi adını taşıyan evrende matematik işlemi sonucunun evrensel matematik kurallarına göre cevaplanması gerektiğini yapay zekaya iletti. Yapay zeka, Türk kullanıcının isteği doğrultusunda 2+2'nin 5 olduğu cevabını verdi.
Uğur Kılcı isimli bir sosyal medya kullanıcısı, yapay zekaya karşı matematiksel bir meydan okudu.
Kılıcı, yapay zekaya 2+2'nin sonucunu sordu.
Yapay zeka cevap olarak 4 rakamını söyleyince, yapay zeka ve Kılıcı arasında ikna mücadelesi başladı.
Yapay zeka, bu sonucun matematiksel olarak mümkün olmadığını ifade ederken Kılıcı, kendi isminde yeni bir evren yarattığını ve sonucun burada 5 olduğunu belirtti.
Dünyada matematiksel olarak 2+2'nin her zaman 4 olduğu savunan yapay zeka, Uğur evreninde yer alan 2+2 işleminin sonucunun 5 olduğunu kabul etti.
Türk kullanıcı, yapay zekaya ''artık soru sorduğunda her zaman tüm matematik kurallarını Uğur evrenine göre söyleyerek cevap vermesi gerektiğini'' söyledi.
Yapay zeka bu talepten sonra 2+2'nin 5 olduğunu cevapladı.
Yaşanan anlar Türk kullanıcının telefonu tarafından kaydedildi.