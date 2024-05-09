https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/boeing-737ler-kaza-yapmaya-devam-ediyor-pistten-cikan-ucakta-4u-agir-11-yarali-1083650904.html
Boeing 737'ler kaza yapmaya devam ediyor: 'Pistten çıkan uçakta 4'ü ağır 11 yaralı'
Boeing 737'ler kaza yapmaya devam ediyor: 'Pistten çıkan uçakta 4'ü ağır 11 yaralı'
Sputnik Türkiye
Senegal'den kalkışa hazırlanan ve içerisinde 78 yolcusu olduğu açıklanan Boeing 737 tipi uçağın kalkıştan önce pistten çıktığı belirtildi. Kazada 4'ü ağır... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T15:06+0300
2024-05-09T15:06+0300
2024-05-09T15:06+0300
dünya
senegal
uçak
uçak kazası
pist
uçak pisti
boeing
boeing 737
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/09/1083650427_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_a0fccf56799fa3c9ece988ddaa7673bf.jpg
Senegal'deki Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, Perşembe sabahı kalkış sırasında bir Boeing 737 yolcu uçağının pistten çıkması sonucu dördü ağır olmak üzere on bir kişinin yaralandığı belirtildi.Açıklamada, Mali'nin başkenti Bamako'ya gitmek üzere havalanmayı planlayan HC301 sefer sayılı Transair'e ait uçağın yerel saatle 01.00 sularında 'kalkış aşamasında pistten çıktığı' belirtildi.Açıklamada, kazanın nedenlerini belirlemek için bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/boeingin-tedarikcisinin-eski-calisanindan-itiraf-ucak-parcalarinda-ciddi-hatalar-var-1083640427.html
senegal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/09/1083650427_120:0:840:540_1920x0_80_0_0_414ddf4716b35366649695dbad08eeec.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
senegal, uçak, uçak kazası, pist, uçak pisti, boeing, boeing 737
senegal, uçak, uçak kazası, pist, uçak pisti, boeing, boeing 737
Boeing 737'ler kaza yapmaya devam ediyor: 'Pistten çıkan uçakta 4'ü ağır 11 yaralı'
Senegal'den kalkışa hazırlanan ve içerisinde 78 yolcusu olduğu açıklanan Boeing 737 tipi uçağın kalkıştan önce pistten çıktığı belirtildi. Kazada 4'ü ağır olmak üzere 11 kişini yaralanırken havalimanının uçuşa kapatıldığı açıklandı.
Senegal'deki Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, Perşembe sabahı kalkış sırasında bir Boeing 737 yolcu uçağının pistten çıkması sonucu dördü ağır olmak üzere on bir kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, Mali'nin başkenti Bamako'ya gitmek üzere havalanmayı planlayan HC301 sefer sayılı Transair'e ait uçağın yerel saatle 01.00 sularında 'kalkış aşamasında pistten çıktığı' belirtildi.
Açıklamada, kazanın nedenlerini belirlemek için bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.