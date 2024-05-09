https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/boeing-737ler-kaza-yapmaya-devam-ediyor-pistten-cikan-ucakta-4u-agir-11-yarali-1083650904.html

Boeing 737'ler kaza yapmaya devam ediyor: 'Pistten çıkan uçakta 4'ü ağır 11 yaralı'

Boeing 737'ler kaza yapmaya devam ediyor: 'Pistten çıkan uçakta 4'ü ağır 11 yaralı'

Sputnik Türkiye

Senegal'den kalkışa hazırlanan ve içerisinde 78 yolcusu olduğu açıklanan Boeing 737 tipi uçağın kalkıştan önce pistten çıktığı belirtildi. Kazada 4'ü ağır... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T15:06+0300

2024-05-09T15:06+0300

2024-05-09T15:06+0300

dünya

senegal

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uçak kazası

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uçak pisti

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boeing 737

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Senegal'deki Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, Perşembe sabahı kalkış sırasında bir Boeing 737 yolcu uçağının pistten çıkması sonucu dördü ağır olmak üzere on bir kişinin yaralandığı belirtildi.Açıklamada, Mali'nin başkenti Bamako'ya gitmek üzere havalanmayı planlayan HC301 sefer sayılı Transair'e ait uçağın yerel saatle 01.00 sularında 'kalkış aşamasında pistten çıktığı' belirtildi.Açıklamada, kazanın nedenlerini belirlemek için bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/boeingin-tedarikcisinin-eski-calisanindan-itiraf-ucak-parcalarinda-ciddi-hatalar-var-1083640427.html

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