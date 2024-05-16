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SON DAKİKA | Beşiktaş'ta 5 katlı binada doğalgaz patlaması meydana geldi
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Beşiktaş'ta 5 katlı binada doğalgaz patlaması meydana geldi
Beşiktaş'ta 5 katlı binada doğalgaz patlaması meydana geldi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama etkisiyle çevredeki binalardaki dairelerinde... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T09:41+0300
2024-05-16T09:46+0300
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doğalgaz, patlama, doğalgaz patlaması, beşiktaş

Beşiktaş'ta 5 katlı binada doğalgaz patlaması meydana geldi

09:41 16.05.2024 (güncellendi: 09:46 16.05.2024)
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Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama etkisiyle çevredeki binalardaki dairelerinde camları kırıldı. Park halindeki iki otomobilin üzerine beton parçaları düştü.
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