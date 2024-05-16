https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/bakan-simsek-merkez-bankasi-brut-rezervi-1344-milyar-dolara-ulasti-1083901074.html
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor
Sputnik Türkiye
"Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor" açıklamasında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Programımızın olumlu sonuçları ve artan... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T18:05+0300
2024-05-16T18:05+0300
2024-05-16T18:38+0300
mehmet şimşek
son dakika
merkez bankası
ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, risk primini gösteren CDS'nin geçen yıl mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak, 2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana gerilediğini belirterek, "Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaşırken, swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşme 42 milyar dolar oldu" ifadesini kullandı.Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, ekonomi programının çalıştığını ve finansal göstergelerin iyileştiğini bildirdi.Risk primini gösteren CDS'nin geçen yıl mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak 2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana gerilediğine dikkati çeken Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:
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mehmet şimşek, son dakika, merkez bankası
mehmet şimşek, son dakika, merkez bankası
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor
18:05 16.05.2024 (güncellendi: 18:38 16.05.2024)
"Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor" açıklamasında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Programımızın olumlu sonuçları ve artan güven ile güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, risk primini gösteren CDS'nin geçen yıl mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak, 2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana gerilediğini belirterek, "Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaşırken, swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşme 42 milyar dolar oldu" ifadesini kullandı.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, ekonomi programının çalıştığını ve finansal göstergelerin iyileştiğini bildirdi.
Risk primini gösteren CDS'nin geçen yıl mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak 2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana gerilediğine dikkati çeken Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"2023 yılı ağustos ayından itibaren kesintisiz olarak gerileyen Kur Korumalı Mevduat stoku yüzde 36 azalırken, nominal düşüş 1,2 trilyon liraya ulaştı. Bu dönemde, TL mevduatların toplam içindeki payı 14 puan arttı. Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaşırken, swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşme 42 milyar dolar oldu. Programımızın olumlu sonuçları ve artan güven ile güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak."