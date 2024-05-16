https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/bakan-simsek-merkez-bankasi-brut-rezervi-1344-milyar-dolara-ulasti-1083901074.html

Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor

Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor

Sputnik Türkiye

"Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor" açıklamasında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Programımızın olumlu sonuçları ve artan... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T18:05+0300

2024-05-16T18:05+0300

2024-05-16T18:38+0300

mehmet şimşek

son dakika

merkez bankası

ekonomi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, risk primini gösteren CDS'nin geçen yıl mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak, 2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana gerilediğini belirterek, "Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaşırken, swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşme 42 milyar dolar oldu" ifadesini kullandı.Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, ekonomi programının çalıştığını ve finansal göstergelerin iyileştiğini bildirdi.Risk primini gösteren CDS'nin geçen yıl mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak 2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana gerilediğine dikkati çeken Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-gri-liste-aciklamasi-1083896669.html

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mehmet şimşek, son dakika, merkez bankası