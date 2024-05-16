https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/avustralyanin-victoria-eyaleti-meclisinde-kefiye-takmak-yasaklandi-1083868625.html

Avustralya'nın Victoria eyaleti meclisinde kefiye takmak yasaklandı

Avustralya'nın Victoria eyaleti meclisinde kefiye takmak yasaklandı

Sputnik Türkiye

Avustralya'da Victoria Eyaleti Üst Meclis Başkanı Shaun Leane ve Alt Meclisi Başkanı Maree Edwards, "siyasi bir obje olduğu" gerekçesiyle mecliste kefiye... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T00:52+0300

2024-05-16T00:52+0300

2024-05-16T00:52+0300

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victoria

avustralya

siyasi

kefiye

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Guardian'ın haberine göre, milletvekili David Southwick'in, diğer milletvekili Gabrielle de Vietri'nin son birkaç aydır taktığı kefiyeye itiraz etmesinin ardından mecliste kefiye takma konusu gündeme geldi.Meclis Başkanları, kefiyeyi "siyasi bir obje" olarak nitelendirerek mecliste takılmasını yasakladı.Leane, üst meclisteki 4 milletvekilinden kefiyelerini çıkarmalarını isterken, milletvekili Samantha Ratnam'ın "karpuz küpelerini" takamayacağını söyledi.Yeşiller Partisinin Victoria lideri Ellen Sandell, "Potansiyel bir soykırımın ortasında, hükümetimiz, dünya çapında kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunan milyonlarca insana katılmalıdır. Bunun yerine, Victoria meclisi, mecliste kefiye giyilmesini yasaklayan parlamentolardan biri oldu" sözleriyle karara tepki gösterdi.

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