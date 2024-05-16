https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/avustralyanin-victoria-eyaleti-meclisinde-kefiye-takmak-yasaklandi-1083868625.html
Avustralya'nın Victoria eyaleti meclisinde kefiye takmak yasaklandı
Avustralya'nın Victoria eyaleti meclisinde kefiye takmak yasaklandı
Sputnik Türkiye
Avustralya'da Victoria Eyaleti Üst Meclis Başkanı Shaun Leane ve Alt Meclisi Başkanı Maree Edwards, "siyasi bir obje olduğu" gerekçesiyle mecliste kefiye... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T00:52+0300
2024-05-16T00:52+0300
2024-05-16T00:52+0300
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siyasi
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Guardian'ın haberine göre, milletvekili David Southwick'in, diğer milletvekili Gabrielle de Vietri'nin son birkaç aydır taktığı kefiyeye itiraz etmesinin ardından mecliste kefiye takma konusu gündeme geldi.Meclis Başkanları, kefiyeyi "siyasi bir obje" olarak nitelendirerek mecliste takılmasını yasakladı.Leane, üst meclisteki 4 milletvekilinden kefiyelerini çıkarmalarını isterken, milletvekili Samantha Ratnam'ın "karpuz küpelerini" takamayacağını söyledi.Yeşiller Partisinin Victoria lideri Ellen Sandell, "Potansiyel bir soykırımın ortasında, hükümetimiz, dünya çapında kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunan milyonlarca insana katılmalıdır. Bunun yerine, Victoria meclisi, mecliste kefiye giyilmesini yasaklayan parlamentolardan biri oldu" sözleriyle karara tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/israil-bm-genel-kurulunun-filistin-kararini-reddetti-1083843754.html
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victoria, avustralya, siyasi, kefiye
victoria, avustralya, siyasi, kefiye
Avustralya'nın Victoria eyaleti meclisinde kefiye takmak yasaklandı
Avustralya'da Victoria Eyaleti Üst Meclis Başkanı Shaun Leane ve Alt Meclisi Başkanı Maree Edwards, "siyasi bir obje olduğu" gerekçesiyle mecliste kefiye takılamayacağına hükmetti.
Guardian'ın haberine göre, milletvekili David Southwick'in, diğer milletvekili Gabrielle de Vietri'nin son birkaç aydır taktığı kefiyeye itiraz etmesinin ardından mecliste kefiye takma konusu gündeme geldi.
Meclis Başkanları, kefiyeyi "siyasi bir obje" olarak nitelendirerek mecliste takılmasını yasakladı.
Leane, üst meclisteki 4 milletvekilinden kefiyelerini çıkarmalarını isterken, milletvekili Samantha Ratnam'ın "karpuz küpelerini" takamayacağını söyledi.
Yeşiller Partisinin Victoria lideri Ellen Sandell, "Potansiyel bir soykırımın ortasında, hükümetimiz, dünya çapında kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunan milyonlarca insana katılmalıdır. Bunun yerine, Victoria meclisi, mecliste kefiye giyilmesini yasaklayan parlamentolardan biri oldu" sözleriyle karara tepki gösterdi.