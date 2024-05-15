https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/israil-bm-genel-kurulunun-filistin-kararini-reddetti-1083843754.html
İsrail, BM Genel Kurulu'nun Filistin kararını reddetti
İsrail, BM Genel Kurulu'nun Filistin kararını reddetti
Sputnik Türkiye
İsrail hükümetinin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Filistin'in BM üyeliğinin tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsündeki Filistin'e... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T15:28+0300
2024-05-15T15:28+0300
2024-05-15T15:28+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
filistin sorunu
birleşmiş milletler (bm)
benyamin netanyahu
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İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nun kabul ettiği Filistin kararının reddedilmesine yönelik önerisinin İsrail hükümetinin oyuna sunulduğu belirtildi.İsrail hükümetinin oy birliğiyle Netanyahu'nun önerisini kabul ettiği ifade edilirken, Netanyahu'nun Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini vurguladığı kaydedildi.Açıklamada, Netanyahu'nun "Ne BM Genel Kurulu ne de başka bir kurum, hiç kimse bizi engelleyemez, İsrail'in temel hakkı olan meşru müdafaa hakkını kullanmasını engelleyemez" ifadesine yer verildi.BM Genel Kurulu'nda 10 Mayıs'ta yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsündeki Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasının istendiği yönündeki karar tasarısı kabul edilmişti.Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiğine ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi gerektiğine" işaret edilmişti.Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin, 2012 yılında BM'de daimi gözlemci statüsüne kavuşmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/guney-afrikanin-israil-aleyhine-istedigi-ek-tedbir-talepleri-uadde-gorusulecek-1083801963.html
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israil, israil-filistin, filistin, filistin sorunu, birleşmiş milletler (bm), benyamin netanyahu
israil, israil-filistin, filistin, filistin sorunu, birleşmiş milletler (bm), benyamin netanyahu
İsrail, BM Genel Kurulu'nun Filistin kararını reddetti
İsrail hükümetinin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Filistin'in BM üyeliğinin tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsündeki Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasının istendiği yönündeki kararı reddettiği bildirildi. Netanyahu'nun Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini vurguladığı da kaydedildi.
İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nun kabul ettiği Filistin kararının reddedilmesine yönelik önerisinin İsrail hükümetinin oyuna sunulduğu belirtildi.
İsrail hükümetinin oy birliğiyle Netanyahu'nun önerisini kabul ettiği ifade edilirken, Netanyahu'nun Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini vurguladığı kaydedildi.
Açıklamada, Netanyahu'nun "Ne BM Genel Kurulu ne de başka bir kurum, hiç kimse bizi engelleyemez, İsrail'in temel hakkı olan meşru müdafaa hakkını kullanmasını engelleyemez" ifadesine yer verildi.
BM Genel Kurulu'nda 10 Mayıs'ta yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsündeki Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasının istendiği yönündeki karar tasarısı kabul edilmişti.
Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiğine ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi gerektiğine" işaret edilmişti.
Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin, 2012 yılında BM'de daimi gözlemci statüsüne kavuşmuştu.