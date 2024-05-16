https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/avukat-feyza-altun-9-ay-hapis-cezasina-carptirildi-1083900382.html
Avukat Feyza Altun 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
Avukat Feyza Altun 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan avukat Feyza Altun 9 ay hapisle cezalandırıldı. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T17:44+0300
2024-05-16T17:44+0300
2024-05-16T17:44+0300
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feyza altun
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hapis cezası
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halkı kin ve düşmanlığa tahrik
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Sosyal medya üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatılmıştı.Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Altun ve taraf avukatları katıldı.Altun mahkemede yaptığı savunmasında şu cümleleri dile getirdi:Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Feyza Altun’un 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti ise Feyza Altun’un 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca Feyza Altun’un suç nedeniyle pişmanlık duymamasından dolayı indirim uygulamadı.Söz konusu karara ilişkin X hesabından açıklama yapan Altun, "Laik Türkiye Cumhuriyeti olmasa savcı makamında oturamayacak bir kadın savcı üst hadden cezalandırılmamı istedi. Pişman olmadığım için HAGB de atlanarak 9 ay hapis cezası verildi. Türkiye laiktir laik kalacak" cümlelerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240220/feyza-altuna-tutuklama-talebi-1080904797.html
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Avukat Feyza Altun 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan avukat Feyza Altun 9 ay hapisle cezalandırıldı.
Sosyal medya üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Altun ve taraf avukatları katıldı.
Altun mahkemede yaptığı savunmasında şu cümleleri dile getirdi:
14 yıldır avukat olarak görev yapıyorum, şeriat Türkiye'de korunan bir değer değildir. Olay tarihinde ben Farsça bir şiiri X sosyal paylaşım sitesinde kendi adıma kayıtlı kullanıcı hesabımdan paylaşmıştım. Bu paylaşımdan sonra tanımadığım birisi 'lan Feyza şeriat atak mı geçiriyorsun' şeklinde paylaşımda bulundu. Bunun üzerine ben iddianameye konu tweeti attım. Bu tweetin yanlış anlaşılabileceğini fark edince 5-10 dk sonra bu tweeti sildim. Suç işleyenler aslında bu tweeti yayanlar ve gündeme getirenlerdir. Türkiye'de şeriat yönetiminin olmasını kabul edemem, Türkiye laik bir devlettir, şeriat yönetimi kafa kesen bir yönetimdir. Ben böyle bir yönetim istemiyorum. Benim din ve vicdan özgürlüğüyle bir problemim yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Feyza Altun’un 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti ise Feyza Altun’un 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca Feyza Altun’un suç nedeniyle pişmanlık duymamasından dolayı indirim uygulamadı.
Söz konusu karara ilişkin X hesabından açıklama yapan Altun, "Laik Türkiye Cumhuriyeti olmasa savcı makamında oturamayacak bir kadın savcı üst hadden cezalandırılmamı istedi. Pişman olmadığım için HAGB de atlanarak 9 ay hapis cezası verildi. Türkiye laiktir laik kalacak" cümlelerini kaydetti.