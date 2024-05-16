https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/ankarada-rus-muzik-muzesi-acildi-1083902258.html

Ankara'da Rus Müzik Müzesi açıldı

Ankara'da Rus Müzik Müzesi açıldı

Sputnik Türkiye

Rus Müzik Müzesi, Ankara'da bulunan Türk-Rus Dostluk Evi'nde açıldı. 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T18:56+0300

2024-05-16T18:56+0300

2024-05-16T18:59+0300

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Alyona Palajçenko'nun girişimiyle oluşturulan Rus Müzik Müzesi'nin açılışı Ankara'da gerçekleşti. Müzeye mekanın sağlanması Ankara Kalesi Türk-Rus Dostluk Evi tarafından Müze Naşkanı Erol Uğurlu tarafından, yardımları ise Rusya Büyükelçiliği ve Ankara'daki Rus Evi tarafından sağlandı.Rus Müzik Müzesi'nin açılışına Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Sergey Koritskiy, Rusya Kültür ve Bilim Merkezi (Rus Evi) Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Orkestrası Direktörü Sibel Ayhan Bayer, Türk yetkililer ve çok sayıda sanatsever katıldı.Türkiye'de turneye çıkan Kızıl Ordu Korosu'nun grup üyelerine özel olarak tasarlanan konser kostümleri ve muhtelif eşyaları müzeye hediye ettiği belirtilirken müzeye, Rusya'nın önde gelen çağdaş müzisyenlerinden balalayka virtüözü ve geçen yıl Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'nda konser veren Moskova Gnessin Konservatuarı profesörlerinden Andrey Gorbaçov'un getirdiği hediyelerin de ilgi çekici olduğu aktarıldı.Müzede ayrıca efsanevi Rus ve Sovyet rock grupları 'Aria', 'Piknik', 'Usta' üyelerinin kişisel arşivlerinden imzalar ve nadir fotograflar da bulunuyor.Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı Sergey Koritskiy, Türkiye'de müziğin ne kadar sevildiği veyakın olunduğu ile Rus müziğininin ne kadar sevildiğini bildiğini dile getirerek, “Buraya çok sayıda ziyaretçi geleceğinden eminim. Burada düzenli olarak yaratıcı etkinlikler görmek isterim. Büyükelçilik personelimiz de müziği çok seviyor ve birçoğu buraya gelip onlara katılmaktan mutluluk duyacaktır" dedi.Müze kuratörü Alyona Palajçenko yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:'Belarus'un Türkiye ile birçok temas noktası var'Etkinliğe Belarus Cumhuriyeti Büyükelçisi Viktor Rybak da katıldı. Burada bir konuşma yapan Belarus Büyükelçisi Rybak, konuşmasında, "Hatırlıyorum, Belaruslu topluluğumuz 'Pesnyary' Amerika turnesine çıktığında ben hala Moskova'da okuyordum. Tıpkı Beatles'ın bir zamanlar yaptığı gibi Amerika'yı fethettiler. Belarus grubunun Türkiye'de bulunan Rus Müzik Müzesi'ndeki standını, Belarus, Rusya ve Türkiye'nin kültürel alanda birleşmesinin sembolü olarak görüyorum. Belarus'un Türkiye ile birçok temas noktası var. Belarus ve Türkiye, Mart 2022'de Ukrayna ile Rusya arasındaki anlaşmazlığı çözmek için mümkün olan her şeyi yaptı: Rusya ve Ukrayna heyetlerinin üç toplantısı Minsk'te, dördüncüsü ise İstanbul'da gerçekleşti. Çatışmayı daha başlangıçta durdurabilecek olan İstanbul Anlaşmaları ne yazık ki kolektif Batı'nın çabaları nedeniyle tüm çözüm girişimleri tarihin çöplüğüne atıldı" cümlelerini kaydetti.Müzenin kurulmasıyla Rusya'nın barış elini uzattığını gördüğünü ifade eden Rybak konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Müze, Ankara Kalesi bölgesinde Panorama Evi Müzesi'nde yer almakta olup Pazartesi hariç 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhov-mansur-yavas-ile-gorustu-1083898375.html

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rusya, rus evi, ankara, alyona palajçenko, aleksandr sotniçenko, belarus