https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/ankarada-rus-muzik-muzesi-acildi-1083902258.html
Ankara'da Rus Müzik Müzesi açıldı
Ankara'da Rus Müzik Müzesi açıldı
Sputnik Türkiye
Rus Müzik Müzesi, Ankara'da bulunan Türk-Rus Dostluk Evi'nde açıldı. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T18:56+0300
2024-05-16T18:56+0300
2024-05-16T18:59+0300
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Alyona Palajçenko'nun girişimiyle oluşturulan Rus Müzik Müzesi'nin açılışı Ankara'da gerçekleşti. Müzeye mekanın sağlanması Ankara Kalesi Türk-Rus Dostluk Evi tarafından Müze Naşkanı Erol Uğurlu tarafından, yardımları ise Rusya Büyükelçiliği ve Ankara'daki Rus Evi tarafından sağlandı.Rus Müzik Müzesi'nin açılışına Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Sergey Koritskiy, Rusya Kültür ve Bilim Merkezi (Rus Evi) Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Orkestrası Direktörü Sibel Ayhan Bayer, Türk yetkililer ve çok sayıda sanatsever katıldı.Türkiye'de turneye çıkan Kızıl Ordu Korosu'nun grup üyelerine özel olarak tasarlanan konser kostümleri ve muhtelif eşyaları müzeye hediye ettiği belirtilirken müzeye, Rusya'nın önde gelen çağdaş müzisyenlerinden balalayka virtüözü ve geçen yıl Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'nda konser veren Moskova Gnessin Konservatuarı profesörlerinden Andrey Gorbaçov'un getirdiği hediyelerin de ilgi çekici olduğu aktarıldı.Müzede ayrıca efsanevi Rus ve Sovyet rock grupları 'Aria', 'Piknik', 'Usta' üyelerinin kişisel arşivlerinden imzalar ve nadir fotograflar da bulunuyor.Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı Sergey Koritskiy, Türkiye'de müziğin ne kadar sevildiği veyakın olunduğu ile Rus müziğininin ne kadar sevildiğini bildiğini dile getirerek, “Buraya çok sayıda ziyaretçi geleceğinden eminim. Burada düzenli olarak yaratıcı etkinlikler görmek isterim. Büyükelçilik personelimiz de müziği çok seviyor ve birçoğu buraya gelip onlara katılmaktan mutluluk duyacaktır" dedi.Müze kuratörü Alyona Palajçenko yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:'Belarus'un Türkiye ile birçok temas noktası var'Etkinliğe Belarus Cumhuriyeti Büyükelçisi Viktor Rybak da katıldı. Burada bir konuşma yapan Belarus Büyükelçisi Rybak, konuşmasında, "Hatırlıyorum, Belaruslu topluluğumuz 'Pesnyary' Amerika turnesine çıktığında ben hala Moskova'da okuyordum. Tıpkı Beatles'ın bir zamanlar yaptığı gibi Amerika'yı fethettiler. Belarus grubunun Türkiye'de bulunan Rus Müzik Müzesi'ndeki standını, Belarus, Rusya ve Türkiye'nin kültürel alanda birleşmesinin sembolü olarak görüyorum. Belarus'un Türkiye ile birçok temas noktası var. Belarus ve Türkiye, Mart 2022'de Ukrayna ile Rusya arasındaki anlaşmazlığı çözmek için mümkün olan her şeyi yaptı: Rusya ve Ukrayna heyetlerinin üç toplantısı Minsk'te, dördüncüsü ise İstanbul'da gerçekleşti. Çatışmayı daha başlangıçta durdurabilecek olan İstanbul Anlaşmaları ne yazık ki kolektif Batı'nın çabaları nedeniyle tüm çözüm girişimleri tarihin çöplüğüne atıldı" cümlelerini kaydetti.Müzenin kurulmasıyla Rusya'nın barış elini uzattığını gördüğünü ifade eden Rybak konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Müze, Ankara Kalesi bölgesinde Panorama Evi Müzesi'nde yer almakta olup Pazartesi hariç 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhov-mansur-yavas-ile-gorustu-1083898375.html
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rusya, rus evi, ankara, alyona palajçenko, aleksandr sotniçenko, belarus
Ankara'da Rus Müzik Müzesi açıldı
18:56 16.05.2024 (güncellendi: 18:59 16.05.2024)
Rus Müzik Müzesi, Ankara'da bulunan Türk-Rus Dostluk Evi'nde açıldı.
Alyona Palajçenko'nun girişimiyle oluşturulan Rus Müzik Müzesi'nin açılışı Ankara'da gerçekleşti. Müzeye mekanın sağlanması Ankara Kalesi Türk-Rus Dostluk Evi tarafından Müze Naşkanı Erol Uğurlu tarafından, yardımları ise Rusya Büyükelçiliği ve Ankara'daki Rus Evi tarafından sağlandı.
Rus Müzik Müzesi'nin açılışına Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Sergey Koritskiy, Rusya Kültür ve Bilim Merkezi (Rus Evi) Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Orkestrası Direktörü Sibel Ayhan Bayer, Türk yetkililer ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Türkiye'de turneye çıkan Kızıl Ordu Korosu'nun grup üyelerine özel olarak tasarlanan konser kostümleri ve muhtelif eşyaları müzeye hediye ettiği belirtilirken müzeye, Rusya'nın önde gelen çağdaş müzisyenlerinden balalayka virtüözü ve geçen yıl Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'nda konser veren Moskova Gnessin Konservatuarı profesörlerinden Andrey Gorbaçov'un getirdiği hediyelerin de ilgi çekici olduğu aktarıldı.
Müzede ayrıca efsanevi Rus ve Sovyet rock grupları 'Aria', 'Piknik', 'Usta' üyelerinin kişisel arşivlerinden imzalar ve nadir fotograflar da bulunuyor.
Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı Sergey Koritskiy, Türkiye'de müziğin ne kadar sevildiği veyakın olunduğu ile Rus müziğininin ne kadar sevildiğini bildiğini dile getirerek, “Buraya çok sayıda ziyaretçi geleceğinden eminim. Burada düzenli olarak yaratıcı etkinlikler görmek isterim. Büyükelçilik personelimiz de müziği çok seviyor ve birçoğu buraya gelip onlara katılmaktan mutluluk duyacaktır" dedi.
Müze kuratörü Alyona Palajçenko yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Ben sadece gazeteci değilim, aynı zamanda müzisyenim. Müzik aracılığıyla Rusya ve Türkiye halklarını birbirine yakınlaştırmak için en iyi araçtır. Müzemde asla Çaykovski'nin piyanosu veya Rahmaninov'un paltosu gibi gerçek tarihi sergilere sahip olmayacağını anlıyorum. Bu nedenle eğitim içeriklerine odaklanıyorum; müzisyenler hakkında dersler, onlar hakkında videolar, konser panelleri ve Rusça şarkıların Türkçeye çevrilmesi gibi. Ben de şahsen Moskova'da Nilüfer'den, Zülfü Livaneli'den, M.F.Ö.'den ve Ayna gruplarından kasetlerle Türkçe öğrendim. Müzik yardımıyla yabancı dil öğrenmek daha kolay ve keyifli, bu nedenle Rus sanatçıların şarkılarına dayalı olarak Rusça dil kursları düzenlemeyi planlıyorum. Bir nota kitaplığı toplamak istiyorum zira notalar bir müzisyen için en az bulunan şeydir. Bir de Rusların Türkçe, Türklerin Rusça söyleyeceği konserler vermek istiyorum.
'Belarus'un Türkiye ile birçok temas noktası var'
Etkinliğe Belarus Cumhuriyeti Büyükelçisi Viktor Rybak da katıldı. Burada bir konuşma yapan Belarus Büyükelçisi Rybak, konuşmasında, "Hatırlıyorum, Belaruslu topluluğumuz 'Pesnyary' Amerika turnesine çıktığında ben hala Moskova'da okuyordum. Tıpkı Beatles'ın bir zamanlar yaptığı gibi Amerika'yı fethettiler. Belarus grubunun Türkiye'de bulunan Rus Müzik Müzesi'ndeki standını, Belarus, Rusya ve Türkiye'nin kültürel alanda birleşmesinin sembolü olarak görüyorum. Belarus'un Türkiye ile birçok temas noktası var. Belarus ve Türkiye, Mart 2022'de Ukrayna ile Rusya arasındaki anlaşmazlığı çözmek için mümkün olan her şeyi yaptı: Rusya ve Ukrayna heyetlerinin üç toplantısı Minsk'te, dördüncüsü ise İstanbul'da gerçekleşti. Çatışmayı daha başlangıçta durdurabilecek olan İstanbul Anlaşmaları ne yazık ki kolektif Batı'nın çabaları nedeniyle tüm çözüm girişimleri tarihin çöplüğüne atıldı" cümlelerini kaydetti.
Müzenin kurulmasıyla Rusya'nın barış elini uzattığını gördüğünü ifade eden Rybak konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Biz Belaruslular muhtemelen barışın ne olduğunu herkesten daha iyi anlıyoruz. Çünkü dünyadaki tüm çatışmaların yaklaşık yüzde 30'u Belarus topraklarında gerçekleşti ve Büyük Anavatan Savaşı sırasında Belarus, halkının üçte birini kaybetti. Tarihsel hafızanın korunması ve İkinci Dünya Savaşı tarihinin yeniden yazılmasının engellenmesi çok önemli. Kültürel ilişkilerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere, barışa katkıda bulunmak için elimizden geleni hep birlikte yapalım.
Müze, Ankara Kalesi bölgesinde Panorama Evi Müzesi'nde yer almakta olup Pazartesi hariç 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.