https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/ankara-organize-sube-muduru-oner-serbest-birakildi-1083901977.html
Ankara Organize Şube Müdürü Öner serbest bırakıldı
Ankara Organize Şube Müdürü Öner serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan Ankara Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ifade işlemleri sonrasında serbest bırakıldı. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T18:45+0300
2024-05-16T18:45+0300
2024-05-16T18:48+0300
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son dakika, ayhan bora kaplan
son dakika, ayhan bora kaplan
Ankara Organize Şube Müdürü Öner serbest bırakıldı
18:45 16.05.2024 (güncellendi: 18:48 16.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan Ankara Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ifade işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.