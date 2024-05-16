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ABD: Çin’e Rusya ile savunma alanında iş birliğini sürdürmesi halinde ek önlemler uygulanacak
ABD: Çin’e Rusya ile savunma alanında iş birliğini sürdürmesi halinde ek önlemler uygulanacak
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Patel, Rusya ile savunma sanayinde iş birliğini sürdürmesi halinde Çin'e karşı ek önlemler alacaklarını belirtti. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
abd dışişleri bakanlığı
çin halk cumhuriyeti
rusya
ukrayna
savunma
işbirliği
yaptırım
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya ile askeri sanayi alanında işbirliğini sürdürmesi halinde Çin'e karşı ek kısıtlayıcı önlemler alacağını söyledi.Patel, “Çin, Rusya'yı ve Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını desteklemeye devam ederse ek önlemler almaya hazırız” dedi.Washington'un Çin Halk Cumhuriyeti'nin Rusya'nın savunma sanayisinin geliştirilmesinde oynadığı önemli rolü bir sorun olarak değerlendirdiğini vurgulayan Patel, ABD'nin bu alanı izlemeye ve ‘gerekli adımları atmaya’ devam edeceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-ve-cinden-ortak-bildiri-abdnin-stratejik-dengeyi-bozma-cabalarindan-ciddi-endise-duyuyoruz-1083892021.html
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abd dışişleri bakanlığı, çin halk cumhuriyeti, rusya, ukrayna, savunma, işbirliği, yaptırım
abd dışişleri bakanlığı, çin halk cumhuriyeti, rusya, ukrayna, savunma, işbirliği, yaptırım

ABD: Çin’e Rusya ile savunma alanında iş birliğini sürdürmesi halinde ek önlemler uygulanacak

23:52 16.05.2024
© AFP 2023 / PEDRO PARDOÇin ABD bayrakları
Çin ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© AFP 2023 / PEDRO PARDO
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Patel, Rusya ile savunma sanayinde iş birliğini sürdürmesi halinde Çin'e karşı ek önlemler alacaklarını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya ile askeri sanayi alanında işbirliğini sürdürmesi halinde Çin'e karşı ek kısıtlayıcı önlemler alacağını söyledi.
Patel, “Çin, Rusya'yı ve Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını desteklemeye devam ederse ek önlemler almaya hazırız” dedi.
Washington'un Çin Halk Cumhuriyeti'nin Rusya'nın savunma sanayisinin geliştirilmesinde oynadığı önemli rolü bir sorun olarak değerlendirdiğini vurgulayan Patel, ABD'nin bu alanı izlemeye ve ‘gerekli adımları atmaya’ devam edeceğini kaydetti.
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Rusya ve Çin'den ortak bildiri: ABD'nin stratejik dengeyi bozma çabalarından ciddi endişe duyuyoruz
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