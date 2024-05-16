https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/abd-cine-rusya-ile-savunma-alaninda-is-birligini-surdurmesi-halinde-ek-onlemler-uygulanacak-1083909778.html
ABD: Çin’e Rusya ile savunma alanında iş birliğini sürdürmesi halinde ek önlemler uygulanacak
ABD: Çin’e Rusya ile savunma alanında iş birliğini sürdürmesi halinde ek önlemler uygulanacak
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Patel, Rusya ile savunma sanayinde iş birliğini sürdürmesi halinde Çin'e karşı ek önlemler alacaklarını belirtti. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T23:52+0300
2024-05-16T23:52+0300
2024-05-16T23:52+0300
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abd dışişleri bakanlığı
çin halk cumhuriyeti
rusya
ukrayna
savunma
işbirliği
yaptırım
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya ile askeri sanayi alanında işbirliğini sürdürmesi halinde Çin'e karşı ek kısıtlayıcı önlemler alacağını söyledi.Patel, “Çin, Rusya'yı ve Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını desteklemeye devam ederse ek önlemler almaya hazırız” dedi.Washington'un Çin Halk Cumhuriyeti'nin Rusya'nın savunma sanayisinin geliştirilmesinde oynadığı önemli rolü bir sorun olarak değerlendirdiğini vurgulayan Patel, ABD'nin bu alanı izlemeye ve ‘gerekli adımları atmaya’ devam edeceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-ve-cinden-ortak-bildiri-abdnin-stratejik-dengeyi-bozma-cabalarindan-ciddi-endise-duyuyoruz-1083892021.html
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abd dışişleri bakanlığı, çin halk cumhuriyeti, rusya, ukrayna, savunma, işbirliği, yaptırım
abd dışişleri bakanlığı, çin halk cumhuriyeti, rusya, ukrayna, savunma, işbirliği, yaptırım
ABD: Çin’e Rusya ile savunma alanında iş birliğini sürdürmesi halinde ek önlemler uygulanacak
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Patel, Rusya ile savunma sanayinde iş birliğini sürdürmesi halinde Çin'e karşı ek önlemler alacaklarını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya ile askeri sanayi alanında işbirliğini sürdürmesi halinde Çin'e karşı ek kısıtlayıcı önlemler alacağını söyledi.
Patel, “Çin, Rusya'yı ve Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını desteklemeye devam ederse ek önlemler almaya hazırız” dedi.
Washington'un Çin Halk Cumhuriyeti'nin Rusya'nın savunma sanayisinin geliştirilmesinde oynadığı önemli rolü bir sorun olarak değerlendirdiğini vurgulayan Patel, ABD'nin bu alanı izlemeye ve ‘gerekli adımları atmaya’ devam edeceğini kaydetti.