https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/rusyanin-yeni-hukumetinde-basbakan-yardimcisi-ve-bakan-olarak-gorev-yapacak-isimler-1083842611.html
Rusya'nın yeni hükümetinde görev yapacak isimler belli oldu
Rusya'nın yeni hükümetinde görev yapacak isimler belli oldu
Sputnik Türkiye
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni hükümette görev yapacak başbakan yardımcıları ve bakanların atanmasına ilişkin... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T15:18+0300
2024-05-15T15:18+0300
2024-05-15T15:25+0300
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Yeni kabinede görev yapacak başbakan yardımcıları ve bakanlar, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, rusya hükümeti, kremlin, vladimir putin, инфографика
infografik, rusya, rusya hükümeti, kremlin, vladimir putin, инфографика
Rusya'nın yeni hükümetinde görev yapacak isimler belli oldu
15:18 15.05.2024 (güncellendi: 15:25 15.05.2024)
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni hükümette görev yapacak başbakan yardımcıları ve bakanların atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.
Yeni kabinede görev yapacak başbakan yardımcıları ve bakanlar, Sputnik'in infografiğinde.