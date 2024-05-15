https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/rusyanin-yeni-hukumetinde-basbakan-yardimcisi-ve-bakan-olarak-gorev-yapacak-isimler-1083842611.html

Rusya'nın yeni hükümetinde görev yapacak isimler belli oldu

Rusya'nın yeni hükümetinde görev yapacak isimler belli oldu

Sputnik Türkiye

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni hükümette görev yapacak başbakan yardımcıları ve bakanların atanmasına ilişkin... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T15:18+0300

2024-05-15T15:18+0300

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Yeni kabinede görev yapacak başbakan yardımcıları ve bakanlar, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, rusya, rusya hükümeti, kremlin, vladimir putin, инфографика