https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/msb-irakin-kuzeyinde-12-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1083829369.html
MSB: Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 12 PKK militanının hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T11:44+0300
2024-05-15T11:44+0300
2024-05-15T12:10+0300
savunma
terör
terör örgütü
terör saldırısı
terör hücresi
terör örgütleri
pkk
irak
milli savunma bakanlığı (msb)
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terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, pkk, irak, milli savunma bakanlığı (msb)
terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, pkk, irak, milli savunma bakanlığı (msb)
MSB: Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
11:44 15.05.2024 (güncellendi: 12:10 15.05.2024)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 12 PKK militanının hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.