https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/kriptoya-paraya-turkiye-tanimi-gayri-maddi-yatirim-araci-1083842741.html

Kriptoya paraya Türkiye tanımı: Gayri maddi yatırım aracı

Kriptoya paraya Türkiye tanımı: Gayri maddi yatırım aracı

Sputnik Türkiye

Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı Kripto Varlıklar Yasa Teklifi kısa süre içinde açıklanacak. Teklifle, kripto varlıkların tanımı, saklanması ve... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T17:03+0300

2024-05-15T17:03+0300

2024-05-15T17:03+0300

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Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı Kripto Varlıklar Yasa teklifi hazırlıklarında sona gelindi. Teklifle, kripto varlıkların tanımı, saklanması ve platformları (borsaları) başta olmak üzere kripto varlık kullanıcılarını yakından ilgilendiren pek çok kavram yasal dayanağa kavuşacak. Taslakta, kripto varlıklar için "gayrimaddi varlık" tanımı kullanılıyor. Buna göre, sanal ortamda var olan kripto varlıklar; para, altın, çek gibi maddi nitelik taşıyan menkul kıymetlerden ayrılmış oluyor.Kripto varlıklar nerede saklanacak?Kripto varlıkların nasıl saklanacağı da netleşti. Buna göre; kripto varlıklar ya cüzdan uygulamalarında ya da nitelikleri tarafından belirlenecek üçüncü taraflarda saklanacak. Taslak metnine göre; kripto varlık müşterileri varlıklarını kendi kripto hesap cüzdanlarında bulunduracak. Müşterilerin kendi cüzdanlarında bulundurmayı tercih etmedikleri kripto varlıkları ise platformlar/borsalar dışında nitelikleri belirlenecek üçüncü taraflarda saklanma hakkına sahip olacak.Riskli yatırım varlığı olarak tanımlanan kriptolardan yatırımcılarının zarar etmesi halinde kamu yatırım tazminatı ödemeyecek. Lisans almadan kripto platformu/borsası kuran ve hizmet sağlayanlara ceza kesilecek. Kripto varlıkların nasıl saklanacağı da netleşti. Buna göre; kripto varlıklar ya cüzdan uygulamalarında ya da nitelikleri tarafından belirlenecek üçüncü taraflarda saklanacak.Platform nasıl açılacak?Riskli yatırım varlığı olarak tanımlanan kriptolardan yatırımcılarının zarar etmesi halinde kamu yatırım tazminatı ödemeyecek. Lisans almadan kripto platformu/borsası kuran ve hizmet sağlayanlara ceza kesilecek. Taslakta, kripto varlıkların fiyatlarının serbestçe oluşacağı belirtildi. Bu kapsamda, yurt dışı piyasalarda da işlem gören ve fiyatı yurt dışında oluşan kripto varlıklar, piyasa bozucu işlemlere yönelik hükümlerden muaf olacak. Kripto varlıkların çıkarılmasına yönelik bir kısıtlama getirilmeyecek. Böylece yurt içi kripto varlık fiyatları yurt dışı piyasalardan farklılaşmayacak.SPK sorumlu olacakTaslak metne göre, Bin dolar veya avro üzerindeki transferlerde isim, adres ve benzeri bilgiler kayıt altına alınacak. Taslakta, yurt dışı borsaların Türkçe internet sitesi açması, reklam yapılması gibi faaliyetlerde bulunması halinde gerekli tedbirler alınacağı vurgulandı. Yatırım araçlarının kripto varlık olarak ihracına ilişkin esasların belirlenmesi hususunda ise Sermaye Piyasası Kurulu yetkili olacak. Blok-zinciri oluşturulması için yazılım mimarisi ve ilgili teknolojik araçların geliştirilmesinde de TÜBİTAK görev alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240312/rusya-uluslararasi-ticarette-dijital-para-birimi-kullanmaya-hazirlaniyor-1081614302.html

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