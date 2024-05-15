https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/iranin-rusya-buyukelcisi-bati-yaptirimlari-iran-rusya-ve-suriye-halklarinin-iradesini-kiramayacak-1083865570.html
İran'ın Rusya Büyükelçisi: Batı yaptırımları İran, Rusya ve Suriye halklarının iradesini kıramayacak
İran'ın Rusya Büyükelçisi: Batı yaptırımları İran, Rusya ve Suriye halklarının iradesini kıramayacak
Sputnik Türkiye
İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, Batı yaptırımlarının İran, Rusya ve Suriye halklarının iradesini kıramayacağını ifade etti. 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T22:55+0300
2024-05-15T22:55+0300
2024-05-15T22:55+0300
dünya
rusya federasyonu
tataristan cumhuriyeti
kazan
forum
iran
büyükelçi
kazım celali
abd
batı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083859491_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_538dfb020e288cd5305311e2ced93c51.jpg
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan'da düzenlenen Geleneksel 15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu’nda konuşan İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, Batı yaptırımlarının İran, Rusya ve Suriye halklarının iradesini kıramayacağını söyledi.Celali, “Batı'nın bize uyguladığı yaptırımların İran, Rusya ve Suriye halklarının iradesini kıramayacağına derinden inanıyoruz. Yaptırım karşıtı bir kulübün kurulmasından çok memnunuz; bu, en çok yaptırımın uygulandığı ülkelerden oluşan ve bunları etkisiz hale getirme konusundaki deneyimimizi paylaştığımız bir birlik” dedi.İran ile Rusya arasındaki işbirliğinin her alanda büyüyüp geliştiğine vurgu yapan Celali, “İran-Rusya ticari ilişkileri hızla gelişiyor. Rusya'nın bu yıl BRICS'e başkanlık etmesinden dolayı memnunuz. İran birliğin yeni üyesi olarak tüm etkinliklere aktif olarak katılıyor” diye konuştu.Büyükelçi ayrıca, şu anda dünyada ABD ve Batı dünyasının diğer barışsever uluslara karşı tek taraflı yaklaşımına karşı ‘halkların ayaklanmasının’ yaşandığına dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230518/tataristanda-rusya-islam-alemi-kazanforum-2023-uluslararasi-ekonomik-forumu-basladi-1071274327.html
rusya federasyonu
tataristan cumhuriyeti
kazan
iran
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083859491_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1314bcebd8ac905dc30d9eae2479863e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya federasyonu, tataristan cumhuriyeti, kazan, forum, iran, büyükelçi, kazım celali, abd, batı, yaptırımlar
rusya federasyonu, tataristan cumhuriyeti, kazan, forum, iran, büyükelçi, kazım celali, abd, batı, yaptırımlar
İran'ın Rusya Büyükelçisi: Batı yaptırımları İran, Rusya ve Suriye halklarının iradesini kıramayacak
İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, Batı yaptırımlarının İran, Rusya ve Suriye halklarının iradesini kıramayacağını ifade etti.
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan'da düzenlenen Geleneksel 15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu’nda konuşan İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, Batı yaptırımlarının İran, Rusya ve Suriye halklarının iradesini kıramayacağını söyledi.
Celali, “Batı'nın bize uyguladığı yaptırımların İran, Rusya ve Suriye halklarının iradesini kıramayacağına derinden inanıyoruz. Yaptırım karşıtı bir kulübün kurulmasından çok memnunuz; bu, en çok yaptırımın uygulandığı ülkelerden oluşan ve bunları etkisiz hale getirme konusundaki deneyimimizi paylaştığımız bir birlik” dedi.
İran ile Rusya arasındaki işbirliğinin her alanda büyüyüp geliştiğine vurgu yapan Celali, “İran-Rusya ticari ilişkileri hızla gelişiyor. Rusya'nın bu yıl BRICS'e başkanlık etmesinden dolayı memnunuz. İran birliğin yeni üyesi olarak tüm etkinliklere aktif olarak katılıyor” diye konuştu.
Büyükelçi ayrıca, şu anda dünyada ABD ve Batı dünyasının diğer barışsever uluslara karşı tek taraflı yaklaşımına karşı ‘halkların ayaklanmasının’ yaşandığına dikkat çekti.