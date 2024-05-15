https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/iranin-rusya-buyukelcisi-bati-yaptirimlari-iran-rusya-ve-suriye-halklarinin-iradesini-kiramayacak-1083865570.html

İran'ın Rusya Büyükelçisi: Batı yaptırımları İran, Rusya ve Suriye halklarının iradesini kıramayacak

İran'ın Rusya Büyükelçisi: Batı yaptırımları İran, Rusya ve Suriye halklarının iradesini kıramayacak

Sputnik Türkiye

İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, Batı yaptırımlarının İran, Rusya ve Suriye halklarının iradesini kıramayacağını ifade etti. 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T22:55+0300

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Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan'da düzenlenen Geleneksel 15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu’nda konuşan İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, Batı yaptırımlarının İran, Rusya ve Suriye halklarının iradesini kıramayacağını söyledi.Celali, “Batı'nın bize uyguladığı yaptırımların İran, Rusya ve Suriye halklarının iradesini kıramayacağına derinden inanıyoruz. Yaptırım karşıtı bir kulübün kurulmasından çok memnunuz; bu, en çok yaptırımın uygulandığı ülkelerden oluşan ve bunları etkisiz hale getirme konusundaki deneyimimizi paylaştığımız bir birlik” dedi.İran ile Rusya arasındaki işbirliğinin her alanda büyüyüp geliştiğine vurgu yapan Celali, “İran-Rusya ticari ilişkileri hızla gelişiyor. Rusya'nın bu yıl BRICS'e başkanlık etmesinden dolayı memnunuz. İran birliğin yeni üyesi olarak tüm etkinliklere aktif olarak katılıyor” diye konuştu.Büyükelçi ayrıca, şu anda dünyada ABD ve Batı dünyasının diğer barışsever uluslara karşı tek taraflı yaklaşımına karşı ‘halkların ayaklanmasının’ yaşandığına dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230518/tataristanda-rusya-islam-alemi-kazanforum-2023-uluslararasi-ekonomik-forumu-basladi-1071274327.html

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