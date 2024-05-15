https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/galatasarayin-yildizi-irkci-mesaji-teshir-etti-tipik-1083815650.html
Galatasaray'ın yıldızı ırkçı mesajı teşhir etti: 'Tipik'
Galatasaray'ın yıldızı ırkçı mesajı teşhir etti: 'Tipik'
Sputnik Türkiye
Galatasaray futbolcusu Wilfried Zaha kendisine atılan ırkçı bir mesajı sosyal medyada ifşa etti. Zaha paylaşımında mesajın ekran görüntüsünü kullanarak "Tipik"... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T00:46+0300
2024-05-15T00:46+0300
2024-05-15T00:47+0300
spor
galatasaray
irkçı
wilfried zaha
futbolcu
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Süper Lig lideri Galatasaray'ın 31 yaşındaki yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, sosyal medyadan kendisine gönderilen ırkçı mesajı ifşa etti.Fildişi Sahilli futbolcu Zaha, sosyal medyadan aldığı saldırgan mesajı, yine sosyal medya hesabından teşhir etti.Zaha Instagram hesabından paylaştığı görsele, "Tipik" notunu düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230723/galatasaray-wilfried-zaha-ile-gorusmelerin-basladigini-acikladi-1073877379.html
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galatasaray, irkçı, wilfried zaha, futbolcu
galatasaray, irkçı, wilfried zaha, futbolcu
Galatasaray'ın yıldızı ırkçı mesajı teşhir etti: 'Tipik'
00:46 15.05.2024 (güncellendi: 00:47 15.05.2024)
Galatasaray futbolcusu Wilfried Zaha kendisine atılan ırkçı bir mesajı sosyal medyada ifşa etti. Zaha paylaşımında mesajın ekran görüntüsünü kullanarak "Tipik" notunu düştü.
Süper Lig lideri Galatasaray'ın 31 yaşındaki yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, sosyal medyadan kendisine gönderilen ırkçı mesajı ifşa etti.
Fildişi Sahilli futbolcu Zaha, sosyal medyadan aldığı saldırgan mesajı, yine sosyal medya hesabından teşhir etti.
Zaha Instagram hesabından paylaştığı görsele, "Tipik" notunu düştü.