Emlak Konut'tan Fikirtepe açıklaması: 'Bin 615 bağımsız bölümü 11 milyar liraya satın alındı'

"Satın alma işlemi ekspertiz değerine göre gerçekleştirilmiş olup, Bakanlığımız tarafından elde edilen finansman geliri ile projenin daha hızlı tamamlanarak İstanbullulara sunulması hedeflenmektedir. Kısa ve uzun vadede İstanbul'un konut ihtiyacına cevap verecek olan bu adımın aynı zamanda yatırımcı olarak Emlak Konut GYO'yu tercih eden vatandaşlarımıza ve hissedarlarımıza da kar sağlayacağı aşikardır. Gerçekleştirdiğimiz bu satın alma süreci tüm hukuki şartları haiz ve Genel Müdürlüğümüzün sürdürülebilir karlılık hedefine uygun bir bakış açısıyla gerçekleştirilmiştir. Emlak Konut GYO olarak vatandaşlarımızın güvenli, enerji verimli, çevre dostu, sosyal donatılara sahip ve Sıfır Atık uyumlu hayat alanlarına kavuşması için dün olduğu gibi bugün ve yarın da kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."