https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/bakan-fidan-kanada-disisleri-bakani-joly-ile-bir-araya-geldi-1083858989.html
Bakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Joly ile bir araya geldi
Bakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Joly ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly ile bir araya geldi. 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T20:13+0300
2024-05-15T20:13+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara’da, Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly ile görüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220605/ise-atla-gidiyor-sokaklari-turluyor-atalarimizdan-emanet-bir-hayvandir-at-turkun-kanadidir-1057006191.html
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fidan, hakan fidan, kanada
fidan, hakan fidan, kanada
Bakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Joly ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara’da, Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly ile görüştü.