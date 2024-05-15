https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/20-yildir-ayni-yerde-mesken-tutan-leylek-takibe-alindi-iklim-degisikligine-isik-tutmasi-amaclandi-1083846321.html

20 yıldır aynı yerde mesken tutan leylek takibe alındı: İklim değişikliğine ışık tutması amaçlandı

20 yıldır aynı yerde mesken tutan leylek takibe alındı: İklim değişikliğine ışık tutması amaçlandı

Sputnik Türkiye

TREDAŞ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, “iklim değişikliği ve insanın leyleklerin yaşamı üzerindeki etkisini” araştırmak hedefi ile... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T16:22+0300

2024-05-15T16:22+0300

2024-05-15T16:22+0300

yaşam

leylek

takip

iklim değişikliği

tekirdağ

trakya

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Dünyanın geleceğini tehdit eden iklim değişikliği, doğal yaşamdaki canlıların davranışlarında da değişikliklere yol açarken, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, iklim değişikliği ve insanın leyleklerin yaşamı üzerindeki etkisini araştırmak üzere bir çalışma başlattı.Bu amaçla 20 yıldır Tekirdağ Süleymanpaşa’nın kırsal bölgesindeki Naip Mahallesi’ni mesken tutan ve bölge vatandaşlarının “Gelendost” adını verdiği leyleğin hareketlerini takip etmek üzere, leyleğin yuvasının bulunduğu platforma kamera sistemi kuruldu. Söz konusu kamera sistemi ile Gelendost’un hareketleri 24 saat canlı yayın ile izlenmeye başlandı.“GELECEKTE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR VERİ SAĞLAYACAK” İklim değişikliği gibi küresel bir soruna dikkat çekmeyi ve doğal yaşamı korumayı toplumsal sorumluluklarının bir parçası olarak gördüklerini dile getiren TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Elektrik dağıtım hizmeti verdiğimiz Trakya, göçmen kuşların ve leyleklerin konakladığı bölgeler arasında yer alıyor. Biz de bazı direklerin üzerine platformlar kurarak onlara zarar görmeyecekleri yaşam alanları sunmaya gayret ediyoruz. Yıllardır Naip Mahallesi’ne gelen bir leyleğimiz için de 2017 yılında ona özel bir platform oluşturmuştuk. Bu platformu yuvası olarak benimseyen leyleğin hareketlerini takip edebilmek hedefiyle geçtiğimiz günlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile ortak bir çalışma başlatarak kamera sistemi kurduk. Bu çalışmanın, leyleklerin davranışlarını inceleyerek, çevresel değişikliklere nasıl tepki verdiklerini anlamak, gelecekte alınması gereken önlemleri belirlemede önemli bir veri sağlayacak diye düşünüyoruz” dedi.

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