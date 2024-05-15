20 yıldır aynı yerde mesken tutan leylek takibe alındı: İklim değişikliğine ışık tutması amaçlandı

Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
Kamuda tasarruf paketi ekonomiye nasıl yansır?
07:10
4 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Ukrayna, Rusya’yı engellemeye çalışırken 2 uçaksavar kaybetti
07:24
2 dk
SESLİ HABER
Spor yaparken zaman neden yavaş geçer?
07:37
4 dk
SESLİ HABER
Batı basınından Ukrayna’ya Harkov uyarısı
07:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Domuz böbreği nakledilen hasta hayatını kaybetti
08:08
2 dk
SESLİ HABER
Mahalleli çocuğa cinsel istismarda bulundu
08:20
3 dk
SESLİ HABER
İstanbul’daki meşhur gökdelenle ilgili yıllar sonra karar geldi
08:34
2 dk
SESLİ HABER
Kanser vakaları aşırı kilo ile bağlantılı
08:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üniversitelerde az sayıda hocayla çok sayıda öğrenci yetiştirme anlayışı var'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Hepkon: Kırmızı Kedi’nin tarihi Türkiye’nin tarihiyle iç içe geçmiştir
11:06
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
4 dk
GÜN ORTASI
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olma kararı aldı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Sığınmacı öğrenci sayılarına ilişkin neler biliniyor?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Hande Fırat ‘Devriamber’ resim ve heykel sergisinin detaylarını Radyo Sputnik’e anlattı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Demokrat Parti bize yıllardır insan hakları dersi veriyor. Konu İsrail olunca silah gönderiyorlar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
75 yıllık mutluluk araştırmasında ulaşılan 5 kritik sonuç
17:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Futbol dünyasını sarsan iddia: İkiz kardeşi onun yerine oynadı
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Parlamentoda alkışlanmıştı: Kanada’dan eski Nazi askeri Hunka kararı
18:26
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Adı müzik tarihine geçti
18:35
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin tasarruf tedbirleri karnesi: Başarı şansı var mı?
18:47
4 dk
SESLİ HABER
Gürcistan’dan Batı’ya: Kimse engelleyemez
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Fransız Monde gazetesi: ABD’nin yardımları yeterli değil
19:14
2 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme talep eden işletmelere uyarı
19:23
3 dk
SESLİ HABER
UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural
19:33
4 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını Harkov’daki durumu değerlendirdi: Yardımlar zamanında ulaşacak mı?
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Sovyetler Birliği, ABD'nin ne yaptığını önceden biliyordu
19:54
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz ordusundan bir ilk: Rusya sert tepki gösterdi
20:07
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rus gazına ihtiyacı yeniden kanıtlandı
20:16
3 dk
SESLİ HABER
Rusya'da yeni askeri ekonomi inşa edilecek
20:39
4 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı hedeflerine ulaşınca renkli devrimler tehdidi ortaya çıkacak
22:34
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını Harkov’daki durumu değerlendirdi: Yardımlar zamanında ulaşacak mı?
07:09
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rus gazına ihtiyacı yeniden kanıtlandı
07:23
3 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme talep eden işletmelere uyarı
07:35
3 dk
SESLİ HABER
Fransız Monde gazetesi: ABD’nin yardımları yeterli değil
07:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
SESLİ HABER
Futbol dünyasını sarsan iddia: İkiz kardeşi onun yerine oynadı
08:10
2 dk
SESLİ HABER
UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural
08:22
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin tasarruf tedbirleri karnesi: Başarı şansı var mı?
08:36
4 dk
SESLİ HABER
Gürcistan’dan Batı’ya: Kimse engelleyemez
08:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
UAD, İsrail’e karşı yeni tedbirleri görüşecek
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ersin Kula: İktidar da muhalefet de taksi lobisini destekleyen bir yapıya sahip
12:06
82 dk
HABER MASASI
Öğretmene yönelik şiddetin altında yatan sebepler neler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Korkutan tablo: Uyuşturucu ve silah kaynaklı 100 bin çocuk ebeveynlerinden birini kaybetti
17:39
5 dk
TARİHTE BUGÜN
'Vatanperver Hasan Tahsin' 105 yıl önce bugün şehit edildi
17:51
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/20-yildir-ayni-yerde-mesken-tutan-leylek-takibe-alindi-iklim-degisikligine-isik-tutmasi-amaclandi-1083846321.html
20 yıldır aynı yerde mesken tutan leylek takibe alındı: İklim değişikliğine ışık tutması amaçlandı
20 yıldır aynı yerde mesken tutan leylek takibe alındı: İklim değişikliğine ışık tutması amaçlandı
Sputnik Türkiye
TREDAŞ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, “iklim değişikliği ve insanın leyleklerin yaşamı üzerindeki etkisini” araştırmak hedefi ile... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T16:22+0300
2024-05-15T16:22+0300
yaşam
leylek
takip
iklim değişikliği
tekirdağ
trakya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083846414_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_b9f139ca57223498522c0756a8c1b09b.jpg
Dünyanın geleceğini tehdit eden iklim değişikliği, doğal yaşamdaki canlıların davranışlarında da değişikliklere yol açarken, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, iklim değişikliği ve insanın leyleklerin yaşamı üzerindeki etkisini araştırmak üzere bir çalışma başlattı.Bu amaçla 20 yıldır Tekirdağ Süleymanpaşa’nın kırsal bölgesindeki Naip Mahallesi’ni mesken tutan ve bölge vatandaşlarının “Gelendost” adını verdiği leyleğin hareketlerini takip etmek üzere, leyleğin yuvasının bulunduğu platforma kamera sistemi kuruldu. Söz konusu kamera sistemi ile Gelendost’un hareketleri 24 saat canlı yayın ile izlenmeye başlandı.“GELECEKTE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR VERİ SAĞLAYACAK” İklim değişikliği gibi küresel bir soruna dikkat çekmeyi ve doğal yaşamı korumayı toplumsal sorumluluklarının bir parçası olarak gördüklerini dile getiren TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Elektrik dağıtım hizmeti verdiğimiz Trakya, göçmen kuşların ve leyleklerin konakladığı bölgeler arasında yer alıyor. Biz de bazı direklerin üzerine platformlar kurarak onlara zarar görmeyecekleri yaşam alanları sunmaya gayret ediyoruz. Yıllardır Naip Mahallesi’ne gelen bir leyleğimiz için de 2017 yılında ona özel bir platform oluşturmuştuk. Bu platformu yuvası olarak benimseyen leyleğin hareketlerini takip edebilmek hedefiyle geçtiğimiz günlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile ortak bir çalışma başlatarak kamera sistemi kurduk. Bu çalışmanın, leyleklerin davranışlarını inceleyerek, çevresel değişikliklere nasıl tepki verdiklerini anlamak, gelecekte alınması gereken önlemleri belirlemede önemli bir veri sağlayacak diye düşünüyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240316/kuresel-isinmanin-etkileri-devam-ediyor-kuslar-erken-goctu-bitkiler-zamanindan-once-cicek-acti-1081747849.html
tekirdağ
trakya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083846414_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_077f14671b60e4eef5f6c9943130f2aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
leylek, takip, iklim değişikliği, tekirdağ, trakya
leylek, takip, iklim değişikliği, tekirdağ, trakya

20 yıldır aynı yerde mesken tutan leylek takibe alındı: İklim değişikliğine ışık tutması amaçlandı

16:22 15.05.2024
'Gelendost' leylek
'Gelendost' leylek - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
Abone ol
TREDAŞ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, “iklim değişikliği ve insanın leyleklerin yaşamı üzerindeki etkisini” araştırmak hedefi ile Tekirdağ'da 20 yıldır mesken tutan 'Gelendost' adı verilen leyleği takibe aldı.
Dünyanın geleceğini tehdit eden iklim değişikliği, doğal yaşamdaki canlıların davranışlarında da değişikliklere yol açarken, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, iklim değişikliği ve insanın leyleklerin yaşamı üzerindeki etkisini araştırmak üzere bir çalışma başlattı.

Bu amaçla 20 yıldır Tekirdağ Süleymanpaşa’nın kırsal bölgesindeki Naip Mahallesi’ni mesken tutan ve bölge vatandaşlarının “Gelendost” adını verdiği leyleğin hareketlerini takip etmek üzere, leyleğin yuvasının bulunduğu platforma kamera sistemi kuruldu. Söz konusu kamera sistemi ile Gelendost’un hareketleri 24 saat canlı yayın ile izlenmeye başlandı.

“GELECEKTE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR VERİ SAĞLAYACAK”

İklim değişikliği gibi küresel bir soruna dikkat çekmeyi ve doğal yaşamı korumayı toplumsal sorumluluklarının bir parçası olarak gördüklerini dile getiren TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Elektrik dağıtım hizmeti verdiğimiz Trakya, göçmen kuşların ve leyleklerin konakladığı bölgeler arasında yer alıyor. Biz de bazı direklerin üzerine platformlar kurarak onlara zarar görmeyecekleri yaşam alanları sunmaya gayret ediyoruz. Yıllardır Naip Mahallesi’ne gelen bir leyleğimiz için de 2017 yılında ona özel bir platform oluşturmuştuk. Bu platformu yuvası olarak benimseyen leyleğin hareketlerini takip edebilmek hedefiyle geçtiğimiz günlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile ortak bir çalışma başlatarak kamera sistemi kurduk. Bu çalışmanın, leyleklerin davranışlarını inceleyerek, çevresel değişikliklere nasıl tepki verdiklerini anlamak, gelecekte alınması gereken önlemleri belirlemede önemli bir veri sağlayacak diye düşünüyoruz” dedi.
Dünya Kaplumbağa Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2024
YAŞAM
Küresel ısınmanın etkileri devam ediyor: 'Kuşlar erken göçtü, bitkiler zamanından önce çiçek açtı'
16 Mart, 10:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала