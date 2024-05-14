https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/ziraat-turkiye-kupasi-finalinde-taraftarlarin-yer-alacagi-tribunler-belli-oldu-1083802963.html

Ziraat Türkiye Kupası finalinde taraftarların yer alacağı tribünler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde taraftarların yer alacağı tribünler belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T17:24+0300

2024-05-14T17:24+0300

2024-05-14T17:27+0300

spor

atatürk olimpiyat stadı

trabzonspor

beşiktaş

istanbul

ziraat türkiye kupası

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Trabzonspor ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.45’te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Final müsabakasında taraftarların yer alacağı tribünler, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri’nde gerçekleştirilen güvenlik ve koordinasyon toplantısının ardından yapılan kura çekimiyle belirlendi.Kura çekimi sonucunda Beşiktaş taraftarları Atatürk Olimpiyat Stadı’nın doğu ve kuzey tribünlerinde, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde yer alacaklar.Kura çekimine katılan Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, bu sezon Türk futbolunda yaşanan olumsuzluklara vurgu yaparak, “Türk futbolunda bu sezon yaşanan olumsuzlukların ardından bu finalin görsel şölene dönmesini temenni ediyorum. Kupayı kazanmak istiyoruz. Türk futbolunun iki önemli kulübünün vereceği mesajların çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Atatürk Olimpiyat Stadı, iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı. Umarım sahadaki futbolcu ve hakemlerle tribünlerdeki taraftarlar, finalin güzel şekilde geçmesine etki ederler. Trabzonspor’a da başarılar diliyorum. Umut ediyorum ki kazanan Türk futbolu olur” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ziraat-turkiye-kupasinda-trabzonspor-finalde-besiktasin-rakibi-oldu-1083623556.html

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