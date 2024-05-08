https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ziraat-turkiye-kupasinda-trabzonspor-finalde-besiktasin-rakibi-oldu-1083623556.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenen Trabzonspor, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu. 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T22:27+0300
2024-05-08T22:27+0300
2024-05-08T22:55+0300
ziraat türkiye kupası
trabzonspor
beşiktaş
spor
final
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/08/1083623692_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_297cc72d084206e017bd731983572f84.jpg
Türkiye Kupası'na 4. turda başlayan bordo-mavili ekip, tek maç usulüne göre yapılan karşılaşmaların ardından sırasıyla Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'i eleyerek yarı finale geldi.Yarı finalde VavaCars Fatih Karagümrük ile eşleşen Trabzonspor, sahasındaki ilk maçı 3-2 kazandı. İstanbul'da konuk olduğu rakibini ikinci yarıda Onuachu, Fountas ve Umut Bozok'un (2) attığı gollerle 4-0 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, adını finale yazdırdı.Trabzonspor, finalde Beşiktaş ile karşılaşarak kupa için mücadele edecek.Trabzonspor, 16. kez finaldeKaradeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nda 16. kez finale yükseldi.Trabzonspor, tarihinde daha önce mücadele ettiği 15 finalde 9 kez mutlu sona ulaştı.En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine getirmeyi hedefliyor.Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ise kariyerinde 3. kez finale yükseldi. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve değişen adıyla İstanbul Başakşehir'in başında 2 kez final oynayan Avcı, penaltılarda kupaları kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/fenerbahce-beko-euroleaguede-final-foura-yukseldi-1083623598.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/08/1083623692_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_71910bf837f67a0a2e232c7bb8c414ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ziraat türkiye kupası, trabzonspor, beşiktaş, final
ziraat türkiye kupası, trabzonspor, beşiktaş, final
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
22:27 08.05.2024 (güncellendi: 22:55 08.05.2024)
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenen Trabzonspor, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Türkiye Kupası'na 4. turda başlayan bordo-mavili ekip, tek maç usulüne göre yapılan karşılaşmaların ardından sırasıyla Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'i eleyerek yarı finale geldi.
Yarı finalde VavaCars Fatih Karagümrük ile eşleşen Trabzonspor, sahasındaki ilk maçı 3-2 kazandı. İstanbul'da konuk olduğu rakibini ikinci yarıda Onuachu, Fountas ve Umut Bozok'un (2) attığı gollerle 4-0 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, adını finale yazdırdı.
Trabzonspor, finalde Beşiktaş ile karşılaşarak kupa için mücadele edecek.
Trabzonspor, 16. kez finalde
Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nda 16. kez finale yükseldi.
Trabzonspor, tarihinde daha önce mücadele ettiği 15 finalde 9 kez mutlu sona ulaştı.
En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine getirmeyi hedefliyor.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ise kariyerinde 3. kez finale yükseldi. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve değişen adıyla İstanbul Başakşehir'in başında 2 kez final oynayan Avcı, penaltılarda kupaları kaybetti.