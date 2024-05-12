https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/yabanci-uyruklu-hastalarin-saglik-harcamalarini-saglik-bakanligi-odeyecek-iddialarina-yalanlama-1083723118.html

'Yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarını Sağlık Bakanlığı ödeyecek' iddialarına yalanlama

'Yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarını Sağlık Bakanlığı ödeyecek' iddialarına yalanlama

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarının Sağlık Bakanlığınca ödeneceği... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T01:13+0300

2024-05-12T01:13+0300

2024-05-12T01:13+0300

türkiye

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

dezenformasyonla mücadele merkezi

yabancı uyruklu

sağlık bakanlığı

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Yabancı uyruklu ayakta tedavi olan hastaların sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığınca ödenecek" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.Söz konusu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/dezenformasyon-mucadele-merkezinden-iran-fuzelerinin-kurecikten-durduruldugu-iddiasina-yanit-1082984527.html

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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, yabancı uyruklu, sağlık bakanlığı