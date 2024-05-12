https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/yabanci-uyruklu-hastalarin-saglik-harcamalarini-saglik-bakanligi-odeyecek-iddialarina-yalanlama-1083723118.html
'Yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarını Sağlık Bakanlığı ödeyecek' iddialarına yalanlama
'Yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarını Sağlık Bakanlığı ödeyecek' iddialarına yalanlama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarının Sağlık Bakanlığınca ödeneceği... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T01:13+0300
2024-05-12T01:13+0300
2024-05-12T01:13+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
dezenformasyonla mücadele merkezi
yabancı uyruklu
sağlık bakanlığı
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Yabancı uyruklu ayakta tedavi olan hastaların sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığınca ödenecek" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.Söz konusu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/dezenformasyon-mucadele-merkezinden-iran-fuzelerinin-kurecikten-durduruldugu-iddiasina-yanit-1082984527.html
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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, yabancı uyruklu, sağlık bakanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, yabancı uyruklu, sağlık bakanlığı
'Yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarını Sağlık Bakanlığı ödeyecek' iddialarına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarının Sağlık Bakanlığınca ödeneceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Yabancı uyruklu ayakta tedavi olan hastaların sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığınca ödenecek" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.
Söz konusu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
İddiaya konu 8438 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının, kamuoyuna yansıtıldığı gibi ülkemizdeki mülteci ya da geçici koruma altındaki kişilerle bir ilgisi yoktur. Kararda geçen hasta grubu, insani yardım konusunda Dışişleri Bakanlığımız koordinasyonunda başta Filistin olmak üzere savaş ve afetlerin yaşandığı bölgelerden ülkemize getirilerek tedavileri sağlanan mağdurları kapsamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz