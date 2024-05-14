https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/yargitay-baskani-37-turda-belli-oldu-1083785809.html
Yargıtay Başkanlığına 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi
Yargıtay Başkanlığına 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi
Sputnik Türkiye
Yargıtay Başkanlığına 37. tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi. 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T11:32+0300
2024-05-14T11:32+0300
2024-05-14T12:04+0300
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Yargıtay Başkanlığına 37. tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi.Ömer Kerkez kimdir?Antakya'da 1966 yılında doğan Ömer Kerkez, eğitim hayatına Antakya'da başladı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu.Mezuniyetinin ardından, askerlik görevini Trabzon'da tamamlayan Kerkez, Hatay'da hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı ve çeşitli il ve ilçelerde önemli görevler üstlendi. Elbistan, Kozluk ve Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini başarıyla yerine getirdi. 2017 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Kerkez, şu anda Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ömer Kerkez, evli ve üç çocuk babasıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/yargitay-cumhuriyet-bassavciligi-icin-adaylar-belli-oldu-erdogan-sececek-1083756744.html
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ömer kerkez kimdir?,yagrıtay başkanı seçildi,yargıtay başkanı belli oldu,yargıtay başkanı kimdir,ömer kerkez kim,ömer kerkez biyografi,ömer kerkez kimdir? yeni yargıtay başkanı ömer kerkez kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
Yargıtay Başkanlığına 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi
11:32 14.05.2024 (güncellendi: 12:04 14.05.2024)
Yargıtay Başkanlığına 37. tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi.
Yargıtay Başkanlığına 37. tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi.
Antakya'da 1966 yılında doğan Ömer Kerkez, eğitim hayatına Antakya'da başladı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu.
Mezuniyetinin ardından, askerlik görevini Trabzon'da tamamlayan Kerkez, Hatay'da hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı ve çeşitli il ve ilçelerde önemli görevler üstlendi. Elbistan, Kozluk ve Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini başarıyla yerine getirdi. 2017 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Kerkez, şu anda Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ömer Kerkez, evli ve üç çocuk babasıdır.