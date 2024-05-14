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Yargıtay Başkanlığına 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

Yargıtay Başkanlığına 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

Sputnik Türkiye

Yargıtay Başkanlığına 37. tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi. 14.05.2024, Sputnik Türkiye

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Yargıtay Başkanlığına 37. tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi.Ömer Kerkez kimdir?Antakya'da 1966 yılında doğan Ömer Kerkez, eğitim hayatına Antakya'da başladı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu.Mezuniyetinin ardından, askerlik görevini Trabzon'da tamamlayan Kerkez, Hatay'da hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı ve çeşitli il ve ilçelerde önemli görevler üstlendi. Elbistan, Kozluk ve Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini başarıyla yerine getirdi. 2017 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Kerkez, şu anda Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ömer Kerkez, evli ve üç çocuk babasıdır.

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